На Кубани за шесть лет число КФХ с лицензией на виноделие выросло в 10 раз

На Кубани за последние шесть лет количество крестьянско-фермерских хозяйств с лицензией на виноделие увеличилось в 10 раз (с 3 до 35). Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на минсельхоз Краснодарского края.

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Как отметили в краевом министерстве, на Кубани насчитывается 13 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств и около 1 млн ЛПХ. За последние 10 лет число КФХ сократилось в связи с увеличением предприятий и сельскохозяйственной кооперацией. По итогам прошлого года объем поставок фермерских хозяйств и частного сельскохозяйственного бизнеса составил 125 млрд руб.

Согласно действующему законодательству, лицензию на производство вина, шампанского и другой продукции из собственного винограда могут получить предприниматели, организации и КФХ, признанные сельхозтоваропроизводителями. При этом для фермерских хозяйств и частных бизнесменов годовой объем выпускаемой винодельческой продукции не может превышать 5 тыс. дал в год. При этом ограничений на реализацию продукта не установлено.

Анастасия Донскова

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