ТПК Сибирь-Комплектация выкупила единственного томского добытчика стройкамня

Новым владельцем ООО «Баранцевское», которое ведет добычу строительного камня на единственном в Томской области Баранцевском месторождении, стало ООО «ТПК Сибирь-Комплектация» (принадлежит холдингу «Сибирский центр логистики» на 70%), сообщает «Интерфакс».

В ЕГРЮЛ указывается, что 100% долей компания обладает с 13 октября. До этого компания принадлежала местному бизнесмену Михаилу Маляренко. До 2022 года доли компании принадлежали предпринимателям, с декабря прошлого года Михаил Маляренко вновь выкупил все доли.

На сайте Баранцевское ДСК указывается, что карьер строительного камня «Баранцевское» занимается добычей строительного камня и производством фракционного щебня. Балансовые запасы магматических пород составляют более 22 млн. куб. м. или более 57 млн. тонн. В 2022 году выпуск продукции компании составил 570 тыс. тонн при мощности производства 1 млн тонн. Глубина разведки была ограничена техническим заданием и составила 80 м. Возможен прирост запасов за счет доразведки в глубину.

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Александр Киселев