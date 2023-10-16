Регионы выстраиваются под инвестстандартом

Спустя два года работы над созданием в России единой инвестиционной среды подтвердить внедрение инвестиционного стандарта удалось 70 регионам, показали данные «Деловой России». Однако, как сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, речь пока идет о создании «форм» — инвестдеклараций, инвестсводов, инвесткарт, их содержание и эффективность заметно различаются по регионам. Поэтому власти ищут дополнительные стимулы для практических изменений в регионах. Впрочем, у заинтересованных в инвестициях регионов проблем с мотивацией нет: губернаторы уже конкурируют за инвесторов, занимаясь подготовкой кадров под проекты и вручную решая их проблемы с присоединением к сетям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Репик

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алексей Репик

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Региональный стандарт в 2023 году удалось внедрить в 70 субъектах РФ, сообщил в пятницу глава «Деловой России» Алексей Репик на форуме «Реализация регионального инвестиционного стандарта» в Нижнем Новгороде. Это значит, что в 70 регионах появились инвестдекларация, свод инвестиционных правил, инвесткарта, агентство инвестиционного развития и инвестиционный комитет. Вся эта инфраструктура нацелена на рост привлекательности территорий для капвложений за счет повышения прозрачности работы с инвесторами и сопровождения инвестпроектов в течение всего жизненного цикла. Внедрение стандарта подтверждают бенефициары изменений — деловые объединения (РСПП, ТПП и «Деловая Россия») — по результатам опроса предпринимателей. Так, для внедрения стандарта нужно 90% положительных оценок по каждому его элементу, при оценке выше 75% региону нужно учесть рекомендации Минэкономики и бизнеса, при оценке ниже 75% стандарт считается не внедренным.

Внедрение стандарта в пилотных регионах началось в 2021 году, но работа быстро распространилась на другие территории. Только при условии внедрения стандарта регионы могут компенсировать из федерального бюджета до двух третей затрат на инвестиционный налоговый вычет для компаний. Как пояснил первый вице-премьер Андрей Белоусов на форуме, с 2021 года пока удалось создать лишь «формы» для унификации инвестсреды в регионах, содержание элементов стандарта заметно отличается. Если в одних регионах инвестдекларации стали рабочим инструментом, в других — это просто «бумага». Поэтому логика инвестстандарта будет меняться: от регионов будут требовать не просто его внедрения, а измеряемых результатов в виде инвестиций, рабочих мест. Управленческие команды регионов предлагается постоянно обучать под новые задачи. Таким образом процесс работы над изменением инвестклимата власти хотят сделать постоянным — этого требуют изменения деловой среды, в том числе уход западных инвесторов и активизация азиатских и ближневосточных.

Формализм ряда регионов в преобразовании инвестсреды понятен: сами инвесторы не всегда добросовестны и бросают незавершенные объекты, а инвестиции влекут за собой дополнительные затраты региона. «Налоговая база расширится не пойми когда, а затраты нужно делать сегодня: строить дороги, электросети»,— поясняет Андрей Белоусов. Стройка часто вызывает социальное недовольство, а это политический фактор. Впрочем, для других регионов долгосрочные эффекты в виде инвестиций и развития важнее — и внешние стимулы им не требуются. Так, в Архангельской области нанесли на инвесткарту все колледжи и вузы региона с направлениями подготовки специалистов: власти готовы расширять образовательные программы под конкретные проекты предприятий. Схожий опыт подготовки специалистов для промышленности имеется в Москве. В Мурманской области работает институт инвеступолномоченных, вручную снимающих проблемы инвесторов.

По мнению главы РСПП Александра Шохина, наличие пула регионов-лидеров позволяет сформировать «Регинвестстандарт Про». Готовым внедрять «продвинутый стандарт» можно предложить дополнительные стимулы, например, в виде увеличенной компенсации бюджету региона выпадающих доходов из федерального бюджета по ИНВ. Одним из дополнительных направлений может стать работа с иностранными инвесторами из дружественных юрисдикций, а также с дружественными инвесторами из недружественных стран. «Регионам полезно иметь методику работы с такой категорией инвесторов»,— полагает Александр Шохин.

Диана Галиева