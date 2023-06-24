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Коммерсантъ FM
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Муниципалитеты встроят в стандарт

Унификация инвестиционной среды в РФ дошла и до местных властей

Механизм регионального инвестиционного стандарта этой осенью планируется распространить и на муниципальный уровень, унифицировав таким образом инвестиционную среду в стране. Набор инструментов в целом тот же: разработка инвестиционных карт и профилей муниципальных образований, выбор ответственных за взаимодействие с бизнесом и внедрение показателей эффективности чиновников. В бизнес-сообществе отмечают, что многие решения, необходимые для реализации проектов, принимаются на местном уровне — однако внедрение нового стандарта осложнится из-за серьезных различий между муниципалитетами.

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Пока регионы завершают процесс внедрения регионального инвестиционного стандарта, Минэкономики подготовило концепцию аналогичного механизма и для муниципалитетов. В пятницу ее представили на заседании штаба по инвестициям в регионах под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Напомним, стандарт нацелен на создание единой среды для инвестиций и сокращение пути инвестора от этапа зарождения проекта до начала капиталовложений. Для этого предусмотрено принятие регионами инвестиционных деклараций, утверждение сводов инвестиционных правил и карт, а также формирование агентств развития, которые в режиме «одного окна» будут заниматься сопровождением проектов (см. “Ъ” от 28 декабря 2022 года). Ожидается, что во всех регионах инвестстандарты будут внедрены уже до конца июня.

Идея распространить механизм и на местный уровень обсуждается с февраля. В Минэкономики “Ъ” сообщили, что внедрение муниципального стандарта планируется начать этой осенью. Фактически речь идет о достройке вертикали госполитики по унификации инвестиционной среды — муниципальный стандарт будет действовать на тех же принципах, что и региональный. Среди десяти требований на соответствие стандарту, поясняют в Минэкономики, и формирование совещательных органов при главе местной администрации. Они будут заниматься рассмотрением вопросов содействия реализации инвестиционных проектов и обеспечивать наличие уполномоченного за взаимодействие с бизнесом.

Также планируется разработка инвестиционных профилей муниципалитета (они должны включать, в частности, информацию о свободных земельных участках и промышленных площадках, имеющихся мерах поддержки, о конкурентных преимуществах территории). Профиль должен обновляться хотя бы раз в год. Предусмотрено также введение показателей эффективности для муниципалитетов (количество запущенных и планируемых проектов, объем инвестиций).

Вице-президент «Деловой России» Нонна Каграманян отмечает, что многие услуги, ориентированные на инвесторов, предоставляются именно на муниципальном уровне — выделение земельных участков, выдача разрешений на строительство, подключение к электрическим сетям. «Без совершенствования работы на муниципальном уровне внедрение регионального инвестстандарта нельзя считать полноценным»,— полагает она. Согласна с этим и исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова. «Многие вещи, связанные с инвестпроектами, реализуются именно на муниципальном уровне, поэтому внедрение такого стандарта является важным шагом»,— говорит она. Пока стандарт носит рекомендательный характер и будет дорабатываться, в том числе с учетом специфики муниципалитетов, поскольку они очень разные, в том числе с точки зрения бюджетной и кадровой обеспеченности.

По мнению вице-президента ТПП Дмитрия Курочкина, зависимость показателей регионального стандарта от результатов работы на уровне муниципалитетов очевидна: большинство проектов реализуются в границах муниципальных образований, привлечение которых к инвестстандарту позволит бизнесу эффективнее решать вопросы при реализации проекта. Однако, полагает он, отдельного муниципального стандарта добиться будет гораздо труднее — «прежде всего, из-за колоссальных различий между муниципалитетами: скажем, в Подмосковье это достаточно мощные структуры с сотнями тысяч жителей и огромным инвестиционно-промышленным потенциалом, а на Дальнем Востоке речь может идти о населении всего в несколько тысяч человек».

Евгения Крючкова

Что о муниципальном стандарте говорят в регионах

В ряде регионов принципы инвестиционного стандарта уже внедряются на местах. Например, в Башкирии, говорит замглавы администрации Мелеузовского района республики Альберт Таймасов, уже существует около 40 требований муниципального инвестстандарта — как результат четырехлетней работы. Поэтому, полагает он, подготовленные Минэкономики показатели — это минимум, который необходим для старта, и, «если хотя бы эти требования будут выполняться, будет и понимание инвестиционного потенциала и потребности территорий». В целом же, считает господин Таймасов, «речь идет о применении регионального стандарта к специфике муниципалитетов — необходимо взаимодействие региональных и местных властей, и тогда через два-три года это заработает в полной мере».

Как поясняет зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, «муниципальный стандарт станет продолжением регионального и даст возможность реализовывать проекты максимально эффективно и правильно». Сейчас в Московской области на сопровождении находятся более 1 тыс. крупных проектов, которые реализуются в 60 муниципалитетах региона. «Не имея сильной команды в муниципалитете, невозможно качественно реализовать инвестпроекты»,— говорит она. По ее словам, в Подмосковье внедрен рейтинг, который позволяет ежеквартально оценивать работу в муниципалитетах по таким показателям, как инвестиции, налоги, рабочие места, количество субъектов малого и среднего бизнеса, а также система «Бизнес» для получения обратной связи от инвесторов.

Евгения Крючкова

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