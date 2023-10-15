В Петербурге умер поэт и художник Гавриил Лубнин

В Санкт-Петербурге в возрасте 54 лет умер художник, музыкант и поэт Гавриил Лубнин, сообщили на странице арт-центра «Гаркундель», с которым он сотрудничал, во «ВКонтакте». Причина смерти не сообщается. В последние годы художник страдал клинической депрессией, проходил лечение в стационаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Гавриила Лубнина Фото: Архив Гавриила Лубнина

В магазине «Порядок слов», где продавались его книги, Гавриила Лубнина назвали одним из главных неофициальных символов Петербурга. Среди его работ особую популярность получила нарочито упрощенная графика, выполненная на крафтовой бумаге и сопровождаемая абсурдистскими двустишиями.

Гавриил Лубнин родился в 1969 году в Ленинграде. На сайте музея «Эрарта», где выставляются его работы, говорится, что известно о художнике немногое, так как он редко давал интервью. Его работы находятся помимо «Эрарты» в частных коллекциях в России, Франции, Чехии, Германии, Австралии, Голландии, Израиле, Канаде, США и в доме-музее К. И. Чуковского в Переделкино. Как художник он сотрудничал с группами «АукцЫон» и НОМ. Записывал собственные песни, выпустил три альбома живописи и восемь книг стихов.

Дмитрий Крашенинников, Санкт-Петербург