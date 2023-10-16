Манчестерцам дольют четверть английского

Один из богатейших людей Великобритании Джим Рэтклифф договорился о покупке миноритарного пакета акций английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Как сообщает ряд источников, он купит 25% акций клуба примерно за £1,3–1,5 млрд. Таким образом, в растянувшейся уже на 11 месяцев саге с продажей МЮ достигнут какой-то результат. Он, впрочем, явно не устроит болельщиков команды, требовавших от нынешних владельцев — семьи Глейзер — продать клуб. Ведь именно за Глейзерами сохранится контроль над его деятельностью. Шанс продать «Манчестер Юнайтед» целиком у них был. Готовность купить его за £5 млрд выражал катарский шейх Джасим ибн Хамад Аль Тани. Но после того как его предложение было отвергнуто, он отозвал заявку на приобретение клуба, оставив господина Рэтклиффа единственным соискателем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Есть большие сомнения в том, что Джим Рэтклифф, купив 25% акций «Манчестер Юнайтед», в дальнейшем сумеет довести свою долю в клубе до контрольной

Фото: Peter Byrne / PA Images / Getty Images Есть большие сомнения в том, что Джим Рэтклифф, купив 25% акций «Манчестер Юнайтед», в дальнейшем сумеет довести свою долю в клубе до контрольной

Фото: Peter Byrne / PA Images / Getty Images

Один из богатейших людей Великобритании, контролирующий акционер транснационального химического концерна Ineos Джим Рэтклифф в ближайшее время станет совладельцем одного из самых популярных футбольных клубов мира «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают сразу несколько британских изданий. BBC, в частности, утверждает, что господин Рэтклифф договорился с владельцами «Манчестер Юнайтед» — семьей Глейзер (95% голосующих акций клуба находятся в собственности шести наследников скончавшегося в 2014 году американского предпринимателя Малкольма Глейзера) — о приобретении 25-процентного пакета акций. По сообщению Sky Sports, за эту долю Джим Рэтклифф согласился заплатить £1,3 млрд. По оценке источников Daily Mail, он обойдется дороже — в £1,5 млрд. При этом пока не поясняется, какие именно акции купит глава Ineos. У «Манчестер Юнайтед» их два типа — классов A и B. Акции класса А дают по одному голосу, класса B — по десять. По одной из версий, пакет Джима Рэтклиффа будет состоять в равных долях из бумаг обоих типов. То есть в любом случае контроль останется в руках американцев. Предложенную сделку еще предстоит утвердить совету директоров «Манчестер Юнайтед». Получение одобрения ожидается в ближайшие дни.

Отметим, что Глейзеры выставили «Манчестер Юнайтед», который Малкольм Глейзер покупал частями в 2003–2005 годах (в общей сложности за клуб им было уплачено £800 млн, причем большая часть денег была получена в виде займов, которые повесили на баланс самого МЮ), в конце 2022 года. Уже тогда их запросы — а они хотели получить £6 млрд, что почти в два с половиной раза больше капитализации клуба (акции манчестерцев торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже),— называли нереалистичными. Отметим, что на данный момент самой дорогой сделкой по продаже спортивного клуба является смена собственника «Вашингтон Коммандерс» (американский футбол). Весной этого года команда была продана за $6 млрд (£4,93 млрд). А самой крупной продажей собственно футбольного клуба была сделка по «Челси» — весной 2023 года Тодд Бёли приобрел его у Романа Абрамовича за £2,5 млрд, правда, с учетом обязательства вложить в команду еще £1,75 млрд общая сумма возрастает до £4,25 млрд.

Несмотря на явно завышенные запросы Глейзеров, желающих купить клуб было много, поскольку их позиция расценивалась как стартовая. Но время шло, а переговоры ни к чему не приводили. Глейзеры категорически отказывались снижать цену. В финальный раунд торгов наряду с Джимом Рэтклиффом прошел и один из сыновей эмира Катара шейх Джасим ибн Хамад Аль Тани. В начале октября он выдвинул очередное улучшенное предложение. Выглядело оно весьма внушительно. По версии BBC, шейх Джасим предложил за 100% клуба £5 млрд наличными и без привлечения долгового капитала. Кроме того, он брал на себя обязательство погасить все имеющиеся долги клуба, которые, согласно мартовской отчетности манчестерцев, составляли более £960 млн. Наконец, шейх Джасим был готов гарантировать вложение в развитие клуба, в частности в реконструкцию стадиона Old Trafford и тренировочной базы команды, еще £1,4 млрд. Но и этот вариант был отвергнут, и шейх Джасим вышел из переговорного процесса.

Один из собеседников Sky Sports, знакомый с тем, как шли переговоры, назвал случившееся «нереальным». «Оценка Глейзеров была безумной. Шейх Джасим предложил им почти вдвое больше текущей капитализации клуба. Он платил живыми деньгами, он погашал все долги, он готов был вкладываться в реконструкцию и дать денег на покупку новых игроков. Но и этого Глейзерам было мало,— заявил источник.— И теперь после почти года переговоров получается, что кто-то заплатит вдвое больше реальной стоимости за 25-процентный пакет. Это вздор. Если уж они так хотели просто продать миноритарный пакет, то спокойно могли это сделать еще в ноябре прошлого года в частном порядке. Ну а что теперь? Что изменится с приходом Рэтклиффа? Появятся новая стратегия, новая схема управления, наладятся отношения с фанами (большинство из них требуют от Глейзеров продать клуб.— “Ъ”)? Нет, просто будет еще один акционер».

Впрочем, Daily Mail со ссылкой уже на свои источники полагает, что Джим Рэтклифф вскоре может нарастить свою долю в клубе, со временем доведя ее до контрольной. Однако собеседник Sky Sports сомневается, что у британца есть деньги на это. Согласно Sunday Times Rich List 2023, состояние господина Рэтклиффа оценивается в £29,7 млрд (большая его часть — акции Ineos). Выделить из них искомые Глейзерами £6 млрд — а решив заплатить за 25% акций клуба сумму около £1,5 млрд, Джим Рэтклифф фактически согласился с этой оценкой — крайне непросто. Личное состояние шейха Джасима, по подсчетам Forbes, значительно меньше — всего £890 млн. Но его семья контролирует активы примерно на £275 млрд.

Александр Петров