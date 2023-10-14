В Лондоне офис BBC облили красной краской пропалестинские активисты

Штаб-квартиру британского информагентства BBC в Лондоне облили красной краской, сообщает Sky News. Ответственность за акцию взяла на себя пропалестинская группа Palestine Action. Она обвинила BBC в оправдании «оккупации Израиля». Ранее BBC выпустило заявление об отказе называть боевиков «Хамас» террористами.

Красной краской залиты стены, окна и тротуар рядом с лондонским офисом компании. «Palestine Action оставила сообщение для BBC: распространение лжи об оккупации и выработка согласия на военные преступления Израиля означает, что на ваших руках палестинская кровь»,— сообщила группа Palestine Action в X (бывший Twitter)

Полиция Лондона заявила, что пока не установила связь акции с какой-либо протестной группой. Как отмечает Sky News, недалеко от штаб-квартиры проходила многотысячная демонстрация в поддержку Палестины.

Ранее BBC столкнулось со шквалом критики из-за отказа называть боевиков «Хамас» террористами. С критикой телерадиокомпании также выступил и министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Он счел позицию BBC ситуацией «на грани позора».

«Терроризм — громкое, нагруженное оценочным смыслом слово. Люди употребляют его, говоря о тех, чьи действия они не приемлют с моральной точки зрения. У BBC просто нет такой задачи — указывать людям, кого поддерживать, а кого осуждать, кто — хороший, а кто — плохой»,— говорилось в заявлении Джона Симпсона, редактора по международным делам.

Анастасия Ларина