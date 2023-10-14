На Чичваркина составлен протокол за непредоставление отчетности иноагента

Гагаринский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении блогера и бизнесмена Евгения Чичваркина (Минюст признал его иноагентом). Основанием стало непредоставление отчетности иностранного агента в Минюст. По этой статье суд может назначить штраф до 50 тыс. руб.

«В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный Минюстом РФ по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ в отношении Е. А. Чичваркина»,— сообщили в Гагаринском суде ТАСС. Даты заседания пока нет.

Евгений Чичваркин — сооснователь и экс-совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С конца 2008 года он живет в Великобритании. Занимается винным и ресторанным бизнесом. Минюст внес его в список физилиц-иноагентов в июне 2022 года. Евгений Чичваркин говорил, что он отправил Украине и украинской армии гуманитарной помощи на $2,5 млн.

Анастасия Ларина