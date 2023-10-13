Непреодолимые трудности перевода

«Кинопоиск» выпускает «Объяснялкиных» — сериал, который должен был стать изощренной пародией на образовательные ток-шоу, учитывающей все достижения современной западной анимации, но оказался рассказом об одном из главных российских проклятий. Рассказом, не лишенным даже своеобразного трагизма: авторов жалко.

Текст: Иван Давыдов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск

Шрифт дисклеймера отсылает к «Симпсонам», первые же кадры — ко всему и сразу. Те же «Симпсоны», «Рик и Морти», даже, пожалуй, «Гравити Фолз». Все знакомое, и это задает планку. Такой замах требует серьезного удара. Дружеским похлопыванием по плечу — «Ну ты же все понимаешь, братан!» — здесь не обойтись. Именно потому, что я все понимаю.

Смелые, получается, люди — режиссер Евгений Блинников вместе со сценаристами Егором Лоскутовым, Ильей Шабельниковым и Ильей Музыко, которые запустили мультсериал «Объяснялкины». Ладно, посмотрим. Для справки — премьера готовилась долго, и вообще это спин-офф сериала «Я это уже видел», альманаха, над которым работали разные режиссеры и художники и в состав которого входила пародия на образовательное телешоу для детей.

Нас сразу пускают на кухню. На студийную кухню. Сериал — о жизни семьи (свежо, разве доводилось нам раньше видеть нарисованные семьи?! — никогда такого не было, никто до такого не додумался), которая снимается в сериале о жизни семьи. Вернее, в умеренно креативном шоу, где кроха-сын идет к отцу и задает вопросы, а старшие товарищи — отец, мать, дед и бабушка — на вопросы отвечают.

Но это ведь для взрослых и по-взрослому! Шоу — дрянь, отец — растолстевший неудачник, которого мать, сохранившая красоту, откровенно презирает. Дед — идиот, парализованная бабушка — в вечной отключке. Негодяй-продюсер, буквально купающийся в золоте, превратил Объяснялкиных в рабов, собственная жизнь им осточертела, но свобода от сериального рабства — это свобода мыть туалеты, в такую свободу не хочется.

Дед-идиот, кстати, все время умирает, но в контракте прописано бессмертие. И мы это уже видели. Они убили Кенни, сволочи!

Один из героев «Южного Парка», где сволочи все время убивают Кенни, заметил как-то с грустью: «Это уже было в "Симпсонах"». Так вот, в одном из эпизодов «Симпсонов» Гомер листает полицейскую ориентировку с портретами самых опасных преступников. Питер Гриффин из «Family Guy», Стэн Смит из «American Dad»… «Плагиат», «Плагиат в квадрате»…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск Следующая фотография 1 / 9 Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск

«Объяснялкины», конечно, не плагиат. В одной из серий нового сериала герои, выяснив, что, оказывается, на ТВ есть миллион шоу, которые от их шоу мало чем отличаются, довольно толково рассказывают, что такое плагиат и как устроено авторское право. Притянув к объяснению за уши Квентина Тарантино и Винсента Ван Гога. У призрака Ван Гога еще и призрачное ухо в процессе объяснения отваливается, и это, пожалуй, единственная по-настоящему смешная шутка во всех уже вышедших сериях.

— А что такое плагиат? — спрашивает пытливый сынишка.

— Это когда бездарная дешевка пытается подражать гению,— отвечает папаша Объяснялкин. И где-то на небе или в штате Орегон (кажется, в Орегоне у него имение) сострадательно улыбается Мэтт Грейнинг.

Так вот, повторимся, «Объяснялкины» не плагиат. Тут стоит, пожалуй, говорить лишь (лишь!) о вопиющей вторичности произведения. Авторы обидятся наверняка: это не вторичность, это тонкая постмодернистская игра с контекстами! Но нет, не тонкая и не игра. Знаете, я в детстве попытался однажды приготовить самое вкусное блюдо на свете. Просто собрав все продукты, которые мне нравились. Растолок шоколадные конфеты, замешал полученную пасту в стакане с газировкой, добавил зефир, орехи и докторскую колбасу (да, мне нравилась докторская колбаса). Однако все же не решился попробовать ту мутную жижу, которая в стакане образовалась. И не жалею.

Тут ведь тоже все старательно скопировано. Рамка — современная семья с ее непростыми отношениями — скопирована. Приемы (нехитрые, честно сказать), принятые в западной мультипликации для взрослых, воссозданы. Есть куча пасхалок, иногда, надо признать, действительно рассчитанных на настоящих знатоков. Объяснялкин-отец, например, ностальгируя по тем временам, когда его шоу было ему же в кайф, смотрит старые записи. А нарисованы эти старые записи в той же технике, в какой делались первые серии «Симпсонов». Те, которые выходили еще в составе «Шоу Трейси Ульман», если вы понимаете, о чем я. И которые вспоминают иногда в классических сезонах «Симпсонов» их создатели.

Есть жесткий юмор. Хотя тоже — как есть? За жесткий юмор отвечает словечко «сраный», которое охотно повторяют все герои, кроме ребенка и бабушки (потому что бабушка — в маразме и параличе, то есть без речей). А когда зритель устает хохотать до слез над этой гениальной находкой, в ход идет словечко «ссаный». Тут уж никто не устоит.

Кстати, о бабушке тоже стоит сказать. В конце каждой серии бабушку где-нибудь забывают, а потом друг друга спрашивают в ужасе: «Где бабуля?» То есть она — еще один Кенни, и это вторичность «Объяснялкиных» возводит в куб. Два в кубе — восемь, на выходе получаем уже восьмеричность, такое создателям должно польстить.

Тут какое-то особенное российское проклятие. Западная мультипликация, все ужимки которой старательно перепирают на язык родных осин авторы «Объяснялкиных», приучила нас, что настоящий успех — в дозированном сочетании абсурдного со смешным. И хорошо бы еще немного страшного добавить в качестве приправы. Вот чего у нас нет? Абсурда? Да мы можем абсурд по трубам гнать на экспорт, были бы покупатели. Смешного тоже хватает. Про страшное и не заикаемся, чтобы не пугаться.

А вот ни одного российского мультсериала для взрослых, претендующего на «по-настоящему жесткий юмор», который смотреть было бы хотя бы не стыдно, вспомнить не получается. Хотя попытки делаются. «Объяснялкины» — не первая такая попытка и, к сожалению, наверняка не последняя. Может, дело в том, что по-настоящему жесткий юмор не растет в неволе. Да, будем честными, умеренно смешная шутка про самоцензуру в сериале есть. В серии про рабство, что, наверное, характерно.

А под занавес затянувшейся рецензии — неожиданная рекомендация: идите и смотрите! Сладкий стыд, который испытываешь за другого,— интересная эмоция с мощным терапевтическим эффектом.

Смотреть: «Кинопоиск»

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram