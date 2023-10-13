Минкульт отозвал прокатное удостоверение у сериала «Безбашенная»

Минкульт отозвал прокатное удостоверение у сериала Kion «Безбашенная» (ремейк фильма «За бортом», предпоказ прошел 29 сентября), утверждает собеседник «Ъ» на медиарынке. Высокопоставленный источник в Министерстве культуры подтвердил «Ъ» отзыв прокатного удостоверения, в самом министерстве в течение десяти дней на запрос «Ъ» не ответили. Премьера ожидалась 1 октября. Однако она не состоялась, а карточка сериала пропала из сервиса Kion, на что обратил внимание ряд СМИ. В Kion отказались от комментариев.

В «Безбашенной» снимались известные актеры Екатерина Варнава, Евгений Цыганов, Юрий Чурсин, сериал снимал оператор Сергей Прекраснов. За плечами режиссера Ланы Влади пока только короткие метры, «Безбашенная» — ее дебют в больших форматах. По подсчетам главного редактора «Кино-Театр.ру», директора по развитию веб-кинотеатра СHILL Жана Просянова, общая сумма, потраченная на производство сериала, составила 250 млн руб. за десять серий. Производством сериала также занималась Kion (у компании есть свой продакшн).

Прокатное удостоверение дает право на прокат и показ фильма, разрешает его распространять и публично демонстрировать. Его отзыв или невыдача, утверждают источники «Ъ» на медиарынке, не влияет на выход сериала на онлайн-платформе, служа «своеобразным предупреждением». Выходу сериала или фильма на онлайн-платформе может воспрепятствовать требование Роскомнадзора.

Летом Минкульт не дал прокатное удостоверение сериалу платформы Kion «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским, и в день предпоказа, 11 августа, сериал был снят с программы фестиваля «Новый сезон». В июне из библиотеки российского сервиса Premier и с сайта телеканала ТНТ пропал сериал «Ольга», главную роль в котором исполнила актриса Яна Троянова. Изображение Максима Виторгана в сериале «Контакт» заменили на изображение, сгенерированное нейросетями, а упоминание актера вырезали из титров. Все упомянутые актеры ранее публично высказывались против военных действий на Украине.

Юлия Юрасова