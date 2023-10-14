Экоактивисты облили краской картину Пикассо

Члены организации Climаximo облили красной краской картину испанского художника Пабло Пикассо в Лиссабоне. Инцидент произошел вчера, 13 октября, в Музее современного искусства MAC/CCB, сообщает Vozpopuli.

Двое экоактивистов испачкали краской картину «Женщина в кресле (метаморфоза)», написанную Пабло Пикассо в 1929 году. Затем они сели на пол и приклеили руки к стене. Картина в итоге не была повреждена, потому что находилась под стеклом. На место вызвали полицейских, которые задержали активистов.

Участники акции заявили, что «на мертвой планете не может быть искусства». Свой выбор картины они объяснили историей из жизни художника. Он рассказывал, что когда немецкие солдаты пришли в его мастерскую в Париже, где он жил во время Второй мировой войны, и увидели его картину «Герника», посвященную ужасам войны, они спросили его: «Ты это сделал?» На что художник ответил: «Нет, это сделали вы».

В последние месяцы активисты по всей Европе проводят похожие акции. В частности, 12 октября члены экологического движения Just Stop Oil распылили оранжевую краску на здания ряда британских университетов, в том числе Кембриджского. Таким образом они выразили протест против добычи нефти и газа.

Лаура Кеффер