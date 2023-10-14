«Россети» выделят более 1,8 млрд рублей на реконструкцию Завода Ильича в Петербурге

ПАО «Росссети» - Магистральные электрические сети Северо-Запада выделят более 1,8 млрд рублей на реконструкцию Завода Ильича (3-7 этапы) в Санкт-Петербурге, соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок.

Согласно содержанию документов, исполнитель проведет комплекс работ в отношении объекта, расположенного по адресу Белоостровская улица, дом 11. Подрядчик должен будет подготовить необходимую документацию и осуществить строительно-монтажные работы. На странице уточняют, что речь идет о строительстве трансформаторных станций и подстанций для распределения электричества.

Заявки на участие в госзакупке будут принимать до 30 октября 2023 года. Итоги конкурса подведут 20 ноября.

Ранее «Ъ-СПб» писал о госзакупке на определение подрядчика, который за 135 млн рублей будет осуществлять вывоз снега в семи районах Петербурга.

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