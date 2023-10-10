В Петербурге направят 135 млн рублей на вывоз снега в семи районах города

Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное предприятие «Центр» выделит 135 млн рублей на вывоз снега с тротуаров в семи районах города, соответствующий конкурс разместили на сайте госзакупок.

Согласно его содержанию, исполнитель должен будет формировать валы из снега и вывозить его с дорог общего пользования регионального значения, а также расчищать тротуары в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском, Московском, Фрунзенском, Центральном и Невском (левый берег) районах города по заявкам СПбГУДП «Центр». Для этого подрядчик должен применять погрузчики и самосвалы. Договор по оказанию услуг заключается на срок до 31 июля 2024 года.

Заявки на участие в конкурсе по определению исполнителя будут принимать до 26 октября. Итоги подведут 31 октября. Уточняют, что в госзакупке участвуют только субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, из бюджета выделили 4 млрд рублей на расширение автопарка дорожной техники для уборки города.

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