После жалоб Мизулиной на отопление ученикам угрожают отчислением в Петербурге

Ученикам школ Санкт-Петербурга, которые пожаловались директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на проблемы с отоплением, стали угрожать отчислением из образовательных учреждений, об этом в личном Telegram-канале рассказала руководитель организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мизулина опубликовала текст сообщения от одного из учеников. По его словам, завучи поставили ультиматум — либо школьники сдают тех, кто направил жалобы, либо детям грозит отчисление. Подобную реакцию на проблему директор Лиги назвала «оригинальным методом решения проблемы». При этом школьников критикуют за появление в школе в свитерах и кофтах, так как это не соответствует деловому стилю.

«Кстати, регион далеко не лидер по письмам о проблемах с отоплением. Чаще всего пишут по блогерам, которые проживают в городе и системно рекламируют магазины по продаже запрещенных веществ», — написала она.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что периодическое протапливание началось в Петербурге со 2 октября, регулярное пустили с 6 октября.

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