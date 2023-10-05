В Петербурге регулярное отопление включат 6 октября

Официальный отопительный сезон начнется в Санкт-Петербурге с 12 часов в пятницу, 6 октября, сообщили в пресс-службе Смольного.

С этого дня всех исполнителей коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных жилых домах обязуют перейти на регулярное отопление.

Решение о начале отопительного сезона принято связано с ожидаемым устойчивым похолодание, пояснили в пресс-службе.

Напомним, что со 2 октября в Петербурге началось периодическое протапливание. Тепло подается в детские сады, школы, другие образовательные учреждения, а также в организации здравоохранения и социальной защиты.

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