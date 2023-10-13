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Коммерсантъ FM
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С шеф-повара Константина Ивлева потребовали взыскать 664 тыс. рублей

Праздничное агентство Graffin-event, участвовавшее в организации фестиваля «Да, шеф» в Екатеринбурге, подало иск к компании известного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева ООО «Шеф фест» о взыскании задолженности в размере 664 тыс. руб., следует из данных картотеки Арбитражного суда Москвы. Сейчас дело рассматривается в суде первой инстанции.

Константин Ивлев

Константин Ивлев

Фото: Владимир Пипченко, Коммерсантъ

Константин Ивлев

Фото: Владимир Пипченко, Коммерсантъ

Константин Ивлев был организатором и ведущим фестиваля «Да, шеф», который прошел 22 и 23 июля. В рамках мероприятия шеф-повар и студенты кулинарного техникума приготовили рулет массой 41,5 кг, вошедший в Книгу рекордов России. Блюдо сделали из ветчины, сырной массы, майонеза, чеснока и укропа, а для скрепления ингредиентов повара использовали желатин.

В деле также фигурирует производитель майонеза ЕЖК, который использовали в приготовлении рулета,— завод «Русарго». «Ъ-Урал» не удалось оперативно получить комментарии у представителей Graffin-event. В Ivlev Group от комментариев воздержались.

Агентство Graffin-event зарегистрировано в Екатеринбурге. По итогам 2022 года выручка компании составила 3,6 млн руб., а чистая прибыль достигла 612 тыс. руб. Учредители компании — Дарья Ваулина и Александр Сорокин.

Ева Коршунова, Екатеринбург

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