Путин ответил на вопрос о праздновании 71-летия

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогу визита в Киргизию ответил на вопрос, как 7 октября отпраздновал свое 71-летие. По его словам, они с президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым на обеде в подмосковной резиденции в Ново-Огарево «сообразили на троих».

На пресс-конференции в Бишкеке корреспондент Life Александр Юнашев спросил президента, как он отпраздновал свой день рождения. «Коллеги приезжали, мы работали, это не придуманное мероприятие, мы давно к этому шли. Так получилось, они остались на обед. Мы с ними втроем посидели. Сообразили на троих»,— ответил Владимир Путин, похлопав по лацкану пиджака тремя пальцами.

В субботу, 7 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что глава государства свой день рождения проводил на рабочем месте. Он осуществил несколько телефонных переговоров с главами некоторых государств СНГ. Руководители этих стран, по словам господина Пескова, поздравили Владимира Путина с днем рождения.

В тот день на сайте Кремля было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что Владимира Путина поздравили главы Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Кубы, Таджикистана и Туркмении.

Что касается встречи с Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым, о которой упомянул Владимир Путин, отвечая на вопрос о праздновании дня рождения, то, согласно сообщению на сайте Кремля, она проходила в президентской подмосковной резиденции Ново-Огарево. Касым-Жомарт Токаев на официальной части встречи тогда охарактеризовал Владимира Путина как человека, «который не празднует свои дни рождения», и пожелал ему крепкого здоровья и долголетия.

Подробнее о дне рождения российского лидера — в материале «Кomendant надавил на газ».

Александра Горошилова