В Большой хоральной синагоге Петербурга проходит всеобщая молитва за Израиль

Верующие молятся за благополучие Израиля, за то, чтобы раненые выздоровели, а пропавшие нашлись, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

«Надеемся, что все закончится быстро, мирным путем. Что сохранится жизнь людей, тех что находятся в сложных ситуациях. Переживаем за тех россиянах, что числятся пропавшими без вести. Дай Бог, чтобы Всевышний услышал наши молитвы и чтоб везде было мирно»,— сказал перед началом молитвы главный раввин Петербурга Менахем-Мендл Певзнер.

Сегодня, 10 октября, менее чем за сутки Большая хоральная синагога смогла собрать 2 млн рублей помощи Израилю. Собранные деньги будут переведены на счет израильской медицинской службы «Маген Давид Адом».

Ранее «Ъ-СПб» писал, число погибших в Израиле россиян увеличилось до четырех, еще шестеро числятся пропавшими без вести.

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