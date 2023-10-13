ФСБ задержала свердловского подростка за лжеминирование школы

В Каменске-Уральском силовики задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в лжиминировании школы. Об этом сообщили в telegram-канале Антитеррористической комиссии Свердловской области. В отношении него возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ).

По данным силовиков, утром 13 октября подросток отправил на почту школы №19 сообщение о якобы готовящемся взрыве. Спустя несколько часов его задержали сотрудники городского отдела УФСБ. По словам несовершеннолетнего, таким образом он и его друзья хотели пошутить.

Теперь подростку грозит наказание вплоть до реального лишения свободы.

Ранее по аналогичной статье уголовное дело возбудили в отношении подростка из Екатеринбурга. Его подозревают в лжеминировании школы в Серове.

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