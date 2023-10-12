Подростка из Екатеринбурга будут судить за лжеминирование школы

Силовики задержали 16-летнего подростка из Екатеринбурга, подозреваемого в лжеминировании школы в Серове. В отношении него возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщили в telegram-канале Антитеррористической комиссии Свердловской области.

По версии силовиков, 15 сентября подросток отправил на электронную почту школы №20 Серова письмо о якобы готовящемся взрыве. Задержанный заявил, что задание по «минированию» он получил через популярный мессенджер.

Вину подросток признал и раскаялся в содеянном. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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