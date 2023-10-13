Разделяй и управляй

Верховный суд РФ (ВС) решит, какие обстоятельства могут помешать лицу стать конкурсным управляющим обанкротившейся финансовой организации. В данном случае на занятие позиции управляющего кредитно-потребительским кооперативом (КПК) претендует человек, который четыре года назад руководил временной администрацией, назначенной Центробанком в этот кооператив для восстановления его платежеспособности. Мнения судов разделились — одни считают его утверждение возможным, другие видят в этом противоречие закону. Юристы и банкиры считают, что во избежание потенциального конфликта интересов один и тот же человек не может занимать обе эти должности даже в разное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ВС разберет спор о кандидатуре арбитражного управляющего для финансовой организации (.pdf). В рамках банкротства КПК «Центральная сберкасса» в октябре 2022 года арбитражный суд Республики Татарстан назначил Ильдара Сытдыкова конкурсным управляющим должника.

По мнению арбитражного суда, кандидатура господина Сытдыкова соответствовала требованиям закона, а доказательств его заинтересованности по отношению к должнику или кредиторам не было представлено.

Апелляция отменила это решение, указав, что до признания кооператива банкротом Ильдар Сытдыков руководил временной администрацией, назначенной ЦБ в «Центральную сберкассу» для восстановления ее платежеспособности и обеспечения сохранности ее активов. При этом п. 3 ст. 183.25 закона о банкротстве не позволяет утвердить в качестве КУ лицо, входящее в состав временной администрации этой же финансовой организации, говорится в постановлении апелляции.

Окружная кассация же поддержала решение первой инстанции, решив, что здесь применяется пункт 2 той же статьи, согласно которому нельзя утвердить управляющим финансовой организации того, кто за последние три года занимал должность ее руководителя.

Но кандидатура Ильдара Сытдыкова представлена спустя четыре года после прекращения им обязанностей главы временной администрации кооператива, так что запрета нет, решил кассационный суд.

Кредитор КПК Майя Рабкина подала жалобу в ВС, настаивая, что экс-руководитель временной администрации кооператива в принципе не может быть утвержден его управляющим. Дело заинтересовало ВС, и его передали на рассмотрение экономколлегии, слушание назначено на 23 ноября.

Юристы отмечают, что в практике нет единого подхода об ограничениях для управляющих таких юрлиц-должников, и рассчитывают, что ВС поставит точку в споре.

В Сбербанке подчеркивают, что позиция экономколлегии по этому делу «будет применяться не только в банкротстве кредитных кооперативов, но и финансовых организаций в целом». Там отмечают, что цель регулирования — назначить управляющим финорганизации «независимого профессионала». В связи с этим в банке полагают, что лицо, входящее в состав временной администрации КПК, не может быть его арбитражным управляющим, иначе возникают риски «заинтересованности членов администрации в банкротстве финансовой организации и конфликта интересов».

Управляющий партнер правового бутика K`AMELAWT Анастасия Шамшина тоже считает, что здесь должен применяться пункт 3, который содержит специальные правила к участникам временной администрации. По ее мнению, «такие лица не могут быть назначены КУ независимо от срока, прошедшего с момента завершения участия во временной администрации». Старший юрист BGP Litigation Владимир Клименко добавляет, что смысл запрета утверждать главу временной администрации конкурсным управляющим той же финорганизации в том, чтобы последний был объективен. Тем более что администрация в лице ее руководителя подает на банкротство организации и предлагает кандидатуру управляющего.

Если считать, что запрета нет, может возникнуть «абсурдная ситуация, когда глава администрации просит назначить управляющим самого себя», рассуждает Владимир Клименко.

Кроме того, в рамках банкротства управляющий должен проверить, как руководитель временной администрации исполнял обязанности и не повлекли ли его действия убытки для КПК. Следовательно, «высока вероятность предвзятости в отношении проверки собственных действий», поясняет Владимир Клименко. В связи с этим отсутствие ограничения, заключает госпожа Шамшина, может привести к злоупотреблению временной администрации и КУ своими обязанностями и совершению действий в ущерб кредиторам, что «противоречит целям процедуры банкротства в целом».

Екатерина Волкова, Анна Занина