Арбитражных управляющих выставляют на электронный конкурс

Пока реформа института банкротства остается в подвешенном состоянии, Минэкономики намерено апробировать один из ее элементов — новые подходы к отбору арбитражных управляющих (АУ) — на делах о несостоятельности, инициаторами которых выступают налоговые органы. В рамках таких дел управляющие будут отбираться в автоматизированном режиме на основе балльной системы. Эксперты считают идею «обкатать» новый подход правильной, но полагают, что система слишком сложна и не учитывает специфику процедур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект постановления правительства об апробации предложенных еще в рамках реформы института банкротства подходов к отбору арбитражных управляющих. Внедрить их планируется в дела о банкротстве, которые инициируют налоговики. Сама же реформа с упором на реструктуризацию, сокращение числа процедур и пересмотр правил работы АУ пока остановлена: законопроект о ней внесен в Госдуму еще в 2021 году, но остается без движения (см. “Ъ” от 18 мая 2021 года).

Суть идеи Минэкономики — в автоматизации отбора управляющих на основе балльной системы из регистра АУ (создается на базе сервисов ФНС). СРО управляющих будут направлять в него заявки и данные о балльных оценках результативности каждого из них и самой СРО. При отборе сначала исключаются заявки от СРО с баллами ниже среднего, затем по тому же принципу — заявки самих АУ, а победитель же определяется случайным выбором из оставшихся. Если он откажется от дела, процедура запускается заново — до пяти раз; после этого дело получает первый из предложивших свою кандидатуру управляющих. Расчет баллов также регламентирован.

Коснутся эти правила далеко не единичных дел — в первом полугодии 2023 года налоговики инициировали 12% всех банкротных дел (годом ранее — 23,7%). Нововведения должны заработать через полгода после принятия постановления — время нужно для IT-разработки регистра АУ. Как пояснили “Ъ” в ФНС, система рейтинга позволит уйти от неэффективности и нарушений АУ в банкротстве — с ее помощью в делах о долгах перед бюджетом появятся не случайные, а эффективные управляющие. Чтобы набрать нужные баллы, достаточно быть добросовестным и не допускать нарушений закона, отмечают в ФНС (см. «Ъ-Онлайн»).

Руководитель правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский отмечает, что идея эксперимента вместо введения непроверенной процедуры в общий обиход правильная. С этим согласна и старший юрист по проектам в области банкротства юрфирмы Vegas Lex Валерия Тихонова. Но она отмечает, что вести регистр будет ФНС во внутренних системах и иные кредиторы применять механизм не научатся. Управляющий партнер ООО «ПБ Лигал» Александр Панин полагает, что мера направлена на обеспечение независимости АУ, а простая случайная выборка не гарантирует их компетентности. По мнению Валерии Тихоновой, впрочем, выбранный способ расчета баллов «чересчур усложнен и весьма сомнителен» — они не всегда будут отражать результат действий именно управляющих. К тому же, полагает Эдуард Олевинский, это увеличит расходы как бюджета (на разработку системы), так и СРО, которым придется анализировать огромное количество дел для подачи заявок, и вряд ли решит проблему затягивания сроков.

Арбитражный управляющий Сергей Домнин считает проект «новой попыткой протащить рейтинг управляющих, чтобы потом сказать, что на делах ФНС все отлично работало и давайте внедрять». Система баллов, по его мнению, «необъективная, сугубо математическая, не учитывает специфику процедур» и пригодна лишь для обобщенной оценки средних типовых дел (в основном по физлицам). Его коллега Павел Замалаев также полагает, что расчет баллов слишком сложен, чтобы быть прозрачным, а некоторые критерии «очень косвенно» связаны с эффективностью управляющих и на них могут влиять другие участники процедуры. Система вряд ли поспособствует независимости АУ и росту доли погашения долгов, говорит он.

Евгения Крючкова, Анна Занина