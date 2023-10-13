Супругов-веганов из Красноярска обвинили в гибели 2-летней дочери от недоедания

Красноярские следователи предъявили обвинение супружеской паре веганов по делу о гибели их двухлетней дочери. Родителям вменяется в вину ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), сообщила пресс-служба краевого управления Следственного комитета России (СКР).

В материалах следствия указывается, что родители с момента рождения дочери скудно ее кормили, исключив из рациона мясо, рыбу, яйца, молоко и другие продукты. Вследствие этого, считают специалисты, у ребенка развились хроническое расстройство питания и анемия.

Кроме того, сообщили в управлении СКР, родители полностью отказались от квалифицированной медпомощи ребенку, не наблюдали ее у врачей, лечили у последователей нетрадиционной медицины. В апреле, когда девочка сильно простудилась, родители самостоятельно лечили ребенка. Спустя два дня ребенок скончался.

В следственном ведомстве рассказали, что обвиняемые воспитывают еще двух дочерей — 7 и 4 лет. «Органами системы профилактики семья взята на контроль, принято решение о необходимости защиты прав и интересов несовершеннолетних, начата процедура по ограничению родительских прав»,— сказали в управлении СКР.

Константин Воронов, Новосибирск