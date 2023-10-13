Суд обязал Райффайзенбанк разместить контррекламу из-за акции с кэшбэком

Суд обязал Райффайзенбанк разместить контррекламу из-за распространения недостоверной рекламы акции «Кэшбэк на все». Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, которая в феврале обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы.

Как объяснила ФАС, в рекламном ролике Райффайзенбанка использовались утверждения «кэшбэк на все», «кэшбэк на все без условий и ограничений», «1,5% рублями, а не баллами». При этом дисклеймеры об условиях и ограничениях финансового продукта, были размещены мелким шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени.

ФАС признала эту рекламу ненадлежащей, оштрафовала банк, а также обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы, требуя обязать Райффайзенбанк осуществить за свой счет контррекламу. Суд удовлетворил иск, решение позднее поддержали суды двух вышестоящих инстанций.

«В контррекламе компания должна указать, что антимонопольная служба признала рекламу дебетовой кэшбэк-карты недостоверной и кэшбэк начисляется не за все виды операций. Контрреклама должна будет демонстрироваться в эфире телеканала REN-TV в течение семи дней в прайм-тайм один раз в сутки»,— сообщила служба. После исполнения решения суда Райффайзенбанк должен предоставить в ФАС отчет о размещении контррекламы.

Милена Костерева