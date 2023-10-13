В ОЭЗ «Оренбуржье» заработал первый резидент

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Оренбуржье» заработал первый резидент. Об этом сообщает губернатор Денис Паслер в своем телеграм-канале.

В ОЭЗ «Оренбуржье» начал свою работу распределительный центр X5 Group. Всего там зарегистрировано 13 резидентов, включая восемь предприятий и пять логистических центров.

По данным губернатора, в настоящее время показатель эффективности экономической зоны составляет около 13 руб. частных инвестиций на один бюджетный рубль.

Андрей Сазонов