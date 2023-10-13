Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ОЭЗ «Оренбуржье» заработал первый резидент

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Оренбуржье» заработал первый резидент. Об этом сообщает губернатор Денис Паслер в своем телеграм-канале.

В ОЭЗ «Оренбуржье» начал свою работу распределительный центр X5 Group. Всего там зарегистрировано 13 резидентов, включая восемь предприятий и пять логистических центров.

По данным губернатора, в настоящее время показатель эффективности экономической зоны составляет около 13 руб. частных инвестиций на один бюджетный рубль.

Андрей Сазонов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...