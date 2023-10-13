Спикер гордумы Анна Гурарий не будет возглавлять департамент социологии УрФУ

Анна Гурарий, избранная председателем городской думы Екатеринбурга, перестанет возглавлять департамент политологии и социологии Уральского федерального университета (УрФУ). В пресс-службе вуза рассказали, что в ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности директора департамента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вскоре начнется подготовка к конкурентному отбору нового главы направления. Процедура включает прием документов от кандидатов и публичные защиты представленных программ развития департамента.

Напомним, Анна Гурарий возглавила департамент политологии и социологии в 2020 году, когда ей было 29 лет. Она стала самым молодым директором в истории вуза. В 2022-ом году госпожа Гурарий возглавила экспертную группу при Союзе промышленников и предпринимателей Свердловской области по направлению «Профориентация и образование». Председателем гордумы ее выбрали сегодня, 13 октября.

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