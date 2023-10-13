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В Татарстане за 22 года уровень заболеваемости гриппом снизился в 68 раз

За последние 22 года в Татарстане уровень заболеваемости гриппом упал в 68 раз за счет охвата прививками с 10% до 60%. Об этом в ходе пресс-конференции сказала замглавы управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Это очень хорошие показатели»,— отметила госпожа Авдонина.

Она добавила, что взрывного роста заболеваемости гриппом удается избежать благодаря хорошему охвату населения вакцинацией. Также в связи с этим уменьшается время подъема болезни.

"Ъ-Казань"

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