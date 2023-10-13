Россия и Саудовская Аравия обсудили запуск сервисов «Яндекса»

Россия и Саудовская Аравия в ходе заседания межправительственной комиссии (МПК) обсудили возможность развития в стране сервисов «Яндекса» (MOEX: YNDX), сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Он уточнил, что речь идет, в том числе о запуске в регионе сервисов такси и поисковика.

«Мы в рамках МПК обсуждали, в том числе, возможности развития поисковой сети "Яндекс", например, если говорить о высоких информационных технологиях, вызова такси. То есть те интеллектуальные новые информационные системы, которые используются в России, можно распространять, в том числе, в Саудовской Аравии. Мы это обсуждали»,— сказал господин Новак интервью телеканалу RT Arabic по итогам заседания МПК, которое состоялось в Москве на полях «Российской энергетической недели».

О намерении развивать свои продукты на арабском языке в странах Ближнего Востока «Яндекс» объявил в начале сентября. По словам директора бизнес-группы поиска и рекламных технологий компании Дмитрия Масюка, речь идет о продуктах, использующих нейросеть YandexGPT.

У «Яндекса» нет поисковых или контентных сервисов, локализованных для арабских стран Ближнего Востока. Компани пока представлена в ОАЭ лишь рядом юрлиц, развивающих логистику и публикующих мобильные приложения. Так в феврале 2022 года «Яндекс» запустил в ОАЭ международный аналог логистического сервиса «Яндекс Маршрутизация» под брендом RouteQ. В январе 2022 года в ОАЭ была зарегистрирована Direct Cursus Computer Systems Trading, которая числится издателем ряда мобильных приложений «Яндекса», в том числе «Яндекс Браузер» и «Яндекс Карты».

Подробнее о планах «Яндекса» адаптировать продукты для арабских стран — в материале «Ъ» «Нейровязь».

Милена Костерева