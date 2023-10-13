В уфимской школе зарегистрирован случай заболевания гепатитом А

Управление Роспотребнадзора по Башкирии проводит противоэпидемические мероприятия в уфимской школе №18 в связи с выявлением случая заболевания гепатитом А. Диагноз установлен у одного ребенка, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Контактировавшие с заболевшим школьники находятся под медицинским наблюдением, проводятся обследования. «Это рабочая, штатная ситуация»,— сообщили в ведомстве.

За январь-сентябрь текущего года в Башкирии зарегистрировано 75 случаев заболевания вирусным гепатитом А (показатель заболеваемости составил 1,87 на 100 тыс. населения).

Наталья Балыкова

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