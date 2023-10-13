В краевом минимуществе подтвердили, что прорабатывают новые площадки для размещения аквапарка

В региональном минимуществе «Ъ-Прикамье» прокомментировали возможный отказ властей от строительства аквапарка на ул. Калинина, 84 и идею по возведению этого объекта в Камской долине. «Действительно, прорабатываются и другие площадки для размещения аквапарка. Необходима более доступная логистика, так что просматриваются разные варианты»,— сообщили в министерстве.

Как выяснил «Ъ-Прикамье», перенос краевого картодрома из Камской долины в район аэропорта может быть связан с намерением краевых властей использовать освобождающуюся площадку под другой приоритетный проект — аквапарк. Прежняя его локация, на ул. Калинина, 84, требует серьезных затрат на дорожную развязку. Помимо аквапарка, в проект войдет жилой комплекс, возведением обоих объектов могут заняться инвесторы: иркутское ООО «Востоксвязь» и столичное ООО «Интелтрейд». В минимущества отметили, что вопрос развития территории всей Камской долины, как левой, так и правой части ул. Спешилова, прорабатывается. Что конкретно там разместят, в ведомстве не сообщили.

Картодром «Камская долина», построенный в 2003 году, имеет площадь 6,19 га. Весной 2021 года его территорию передали в краевую собственность, до этого он находился на балансе спортшколы олимпийского резерва «Старт». Вокруг картодрома располагается более обширная территория в 26,6 га (ул. Спешилова, 94), которую арендует у города пермское ООО «Лэнд» (ГК «ЭКС»). Два года назад сообщалось о возможной продаже холдингом бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова права аренды этой земли федеральному девелоперу «Кортрос». В «Кортросе» тогда же заявляли об интересе к жилой застройке Камской долины. Информированный собеседник отметил, что власти могут изъять эту площадку из аренды у ЭКС с помощью механизма комплексного развития территории. Однако это будет возможно после завершения срока аренды, а он, согласно выписке из Росреестра, истекает в июле 2026 года.