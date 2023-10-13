В Сургуте на кладбище появится вторая Аллея Славы

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) на кладбище «Чернореченское-2» обустроят вторю Аллею Славу для захоронения бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом пишет портал 86.ru со ссылкой на директора департамента городского хозяйства Кирилла Киселева.

Он отметил, что создание второй очереди Аллеи Славы уже идет. До конца года на кладбище будет проведена отсыпка нового участка. Благоустройство проведут в следующем году.

На Аллее Славы в Сургуте похоронены ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и почетные жители города.

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