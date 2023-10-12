В Татарстане создают отечественную базовую станцию LTE

Казанское НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко совместно с КНИТУ-КАИ (научно-технический партнер), ПАО «Таттелеком» (инфраструктурный партнер) и ООО «Тенет» (партнер по программному обеспечению) занимаются разработкой отечественной базовой станции LTE для сотовой связи.

«Инфраструктурная база и наш многолетний опыт разработок по радиоэлектронным системам и комплексам позволит успешно реализовать данный проект»,— заявил сегодня гендиректор НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко Андрей Белов на встрече с вице-премьером — министром промышленности и торговли Татарстана Олегом Коробченко.

По словам министра, приостановка компаниями Ericsson, Nokia, Huawei, Cisco поставок в Россию базовых станций LTE после начала спецоперации РФ на Украине «поставило под угрозу развитие сети связи». Потребность российских операторов связи в базовых станциях оценивается примерено в 100 тыс. штук в год.

Господин Белов пообещал, что отечественные базовые станции LTE по техническим характеристикам не будут уступать станциям мировых компаний.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"