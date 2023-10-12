МИД России осудил Израиль за удары по сирийским аэропортам

Министерство иностранных дел России назвало нарушением международного права нанесенные армией обороны Израиля удары по аэропортам в сирийских городах Дамаск и Алеппо. В ведомстве предостерегли Израиль от совершения таких действий.

«Действия израильской стороны представляют собой грубое нарушение суверенитета Сирии и базовых норм международного права. Целями нападений в очередной раз оказались такие важные объекты гражданской инфраструктуры Сирии, как аэропорты. Были подвергнуты реальной угрозе жизни ни в чем не повинных людей и безопасность международного авиасообщения»,— говорится в заявлении министерства.

В МИД РФ заявили, что «силовые акции» Израиля в условиях военного конфликта страны с «Хамасом» могут «спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона».

Сирийское госагентство SANA сегодня, 12 октября, днем сообщило об атаке армии Израиля на аэропорты Дамаска и Алеппо. Из-за ударов были повреждены взлетно-посадочные полосы, оба аэропорта временно прекратили работу, сообщило госагентство. По информации телеканала «Аль-Джазира», удары были произведены через несколько часов после того, как президент Ирана Ибрагим Раиси поговорил с сирийским лидером Башаром Асадом и призвал арабские и исламские страны противостоять Израилю в ходе войны с «Хамасом».

Израильская сторона сообщения об обстреле сирийских аэропортов не комментировала.

Александр Кислов