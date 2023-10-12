Прокуратура Парижа открыла дело из-за возможного отравления журналистки Овсянниковой

Прокуратура Парижа начала расследование по подозрению в отравлении бывшего редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой. Информацию о проведении расследования сообщило AFP со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Овсянникова

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Марина Овсянникова

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Марина Овсянникова живет в квартире в центре Парижа. По данным агентства, ей стало плохо сегодня днем, 12 октября. Недомогание журналистка почувствовала, когда открыла дверь квартиры. В тот момент она успела заметить порошкообразное вещество. Где именно оно находилось, AFP не сообщает.

В квартире у Марины Овсянниковой были взяты пробы этого вещества. Газете Le Figaro подтвердили в прокуратуре факт расследования. «По словам другого источника, близкого к делу, она утверждала, что ее отравили русские»,— говорится в сообщении издания.

О состоянии здоровья Марины Овсянниковой в сообщениях AFP и Le Figaro ничего не говорится. Глава «Репортеров без границ» (RSF) Кристоф Делуар написал в X (экс-Twitter), что журналистка была госпитализирована, а «во второй половине дня ее состояние улучшилось», она остается под наблюдением врачей.

Кристоф Делуар отметил, что «вопреки информации прессы, Марина Овсянникова не заявляла об отравлении». По его словам, из-за резкого ухудшения ее состояния здоровья версия об отравлении была «выдвинута и не исключена» и сейчас проверяется прокуратурой.

Марина Овсянникова — бывший редактор международной смены «Службы городов» «Первого канала». 14 марта 2022 года она во время новостного эфира вышла с плакатом против спецоперации на Украине. 4 октября 2023 года суд в Москве заочно приговорил ее к восьми с половиной годам колонии из-за пикета в поддержку Украины. Во время следствия ее поместили под домашний арест, из-под которого она сбежала и покинула пределы России.