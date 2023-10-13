Питание и воспитание

Вчера комитет Госдумы по просвещению одобрил расходы на образование на ближайшие три года. В 2024 году эту строку федерального бюджета предложено увеличить на 137 млрд руб., госпрограмма «Развитие образования» также получит на 20 млрд руб. больше. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что при составлении бюджета «был выделен возможный максимум в текущих условиях». Он отметил, что все главные проекты — горячее питание в начальных классах, введение должности советников по воспитанию, надбавки за классное руководство, капремонт школ и строительство новых и развитие СПО — будут успешно продолжены. Депутаты выразили благодарность за такой подход, констатировав, что «на образование лишних денег не бывает».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр просвещения Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр просвещения Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В среду члены комитета Госдумы по просвещению обсудили с Сергеем Кравцовым проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов. В следующем году расходы на образование планируется увеличить на 137 млрд руб.— они составят 1 трлн 546 млрд руб. А на госпрограмму «Развитие образования» потратят 575 млрд руб.— что на 20 млрд больше, чем в 2023 году. Тем не менее в общем объеме расходов федерального бюджета доля на образование в 2024 году уменьшится с 4,8% до 4,2%.

Господин Кравцов, однако, уверил депутатов, что в проекте «предусмотрены все необходимые объемы средств на реализацию госпрограммы и в целом развития основных направлений работ». К таким направлениям он отнес строительство и капремонт школ, горячее питание в начальной школе, доплаты педагогам за классное руководство, развитие новых регионов и среднего профобразования (СПО). Также министр сообщил, что дополнительные средства удалось выделить на создание должности советников по воспитанию в СПО (с 2023 года они есть во всех российских школах). Сергей Кравцов пояснил, что «воспитание — одно из ключевых направлений в условиях информационной войны, которая ведется против нашей страны сегодня». По его мнению, советники смогут дать школьникам дополнительную мотивацию, создавая «позитивную среду». По данным МВД, там, где появились такие советники, правонарушений стало на 15% меньше, сообщил господин Кравцов.

Однако аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев обратил внимание, что проект бюджета приводит к недофинансированию программы «Профессионалитет», развивающий как раз систему СПО. Он напомнил, что «по заданию президента мы должны за пять лет подготовить миллион специалистов», а без достаточного количества средств «мы рискуем задачу не выполнить». Господин Зайцев выразил надежду, что ко второму чтению средства перераспределят.

Глава комитета по просвещению Ольга Казакова (ЕР) заявила, что «пункты бюджета отражают запросы, с которыми к депутатам обращаются обычные люди». Она добавила, что бюджету есть куда расти, потому что «лишних денег на образование не бывает». Ее заместитель Алена Аршинова (ЕР) призналась, что «боялась смотреть проект бюджета, так как у нас сейчас непростая экономическая ситуация из-за санкций и необходимости развивать новые регионы». Но в итоге бюджет госпожу Аршинову приятно удивил, за что она поблагодарила Минпросвещения.

Еще одна замглавы комитета Яна Лантратова (СРЗП) заявила, что учителя из отдаленных населенных пунктов, задействованные в проверке ОГЭ и ЕГЭ, не раз жаловались ей, что тратят на дорогу до мест проверки личные средства, превышающие суммы выплат за саму проверку. Поэтому госпожа Лантратова попросила оплатить транспортные расходы таким учителям. Заодно она предложила ввести аналог «Пушкинской карты» для педагогов: «Учительский билет нужен, чтобы они имели возможность проходить на культурные мероприятия вместе с детьми бесплатно, а не собирать копейки с родителей».

Член комитета по просвещению Эльвира Аиткулова (ЕР) напомнила про дефицит учительских кадров: «Мы говорим про ремонт школ, но скоро в этих школах будет некому работать. Ждем мер от всего правительства по повышению привлекательности этой профессии, в первую очередь за счет увеличения зарплат».

«Я не сомневаюсь, что министерство сделало все возможное в рамках предлагаемого бюджета, но я воздержусь при голосовании, потому что сами бюджетные рамки определены на основании глубоко ошибочных представлений о финансовой политике дуэта Минфина и Центробанка,— высказал свое особое мнение депутат Анатолий Вассерман (СРЗП).— Многие источники доходов запрещены этой тоталитарной сектой либералов в экономическом блоке, так как они боятся, что это укрепит положение нашей страны».

Перед голосованием глава комитета Ольга Казакова предупредила коллег: «Если мы не поддержим этот проект — не будет горячего питания, выплат классным руководителям, советникам по воспитанию и того, во что люди верят». В итоге проект бюджета был поддержан комитетом просвещения почти единогласно — один человек воздержался.

Полина Ячменникова