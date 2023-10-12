Суд вошел в Zoom

Мировой суд в Москве оштрафовал сервис видеоконференций Zoom на 15 млн руб. Компания отказалась хранить персональные данные россиян на территории РФ, как того требует закон. Представители платформы не явились на заседание, пишет «Интерфакс». Это уже второе наказание для американской IT-структуры за отказ локализовать конфиденциальную информацию. Летом прошлого года Zoom назначили штраф в 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Есть ли риски блокировки платформы в России? Управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко считает, что пока это маловероятно. По его мнению, на рынке есть более явные претенденты: «Для компаний, у которых в России нет имущества, эти штрафы в основном носят номинальный характер. В отличие от Google, например, имевшей порядка 10 млрд, которые судебные приставы-исполнители расхватали по различным искам и штрафам.

Что же касается таких компаний, как Meta (запрещена и признана экстремистской в России), не имеющих в РФ юридических лиц, исполнить такие штрафы практически невозможно. Поэтому плюс-минус 1 млн руб. для них не столь важен. Этот штраф, скорее всего, повисит несколько месяцев в базе данных судебных приставов, после чего исполнительное производство прекратят из-за отсутствия у должника имущества.

Значимой мерой была бы блокировка их приложений, IP-адресов, но и в этом отношении возможности Роскомнадзора, мягко говоря, небезграничны. Не думаю, что Zoom в России заблокируют. Блокировка наиболее вероятна для тех, кто публикует массовую информацию. Например, недавно обсуждался вопрос о таких мерах в отношении WhatsApp, если он введет каналы по примеру Telegram. А Zoom в основном используется для двустороннего или многостороннего общения».

После начала боевых действий на Украине сервис видеоконференций ограничил работу в России. Zoom отключил возможность покупки лицензии, крупные вузы потеряли доступ к платным аккаунтам. Однако компании продолжают пользоваться платформой, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. При этом у Zoom есть множество аналогов, на которые можно перейти, добавляет эксперт:

«Zoom пользуется достаточно большое количество разнообразных компаний, в том числе медиа, также он востребован в обучающих целях.

Но, если говорить о возможности перехода на другие приложения, есть тот же Skype, мессенджер от VK, который поддерживает видеозвонки.

В корпоративном сегменте заменить Zoom не проблема. Обычные люди тоже выберут, скорее всего, Skype как самое знакомое решение. Мы уже привыкли к тому, что те или иные сервисы блокируются, замедляются. Это в конечном итоге приводит к тому, что пользователи перераспределяются. При этом есть в том числе российские программы. Так что замена Zoom существует, проблем с этим нет».

На следующей неделе Мировой суд рассмотрит протокол о нарушении Zoom так называемого закона о приземлении. Согласно ему, крупнейшие зарубежные IT-компании обязаны открыть в России филиал, юрлицо или представительство. Сервису видеоконференций грозит штраф до десятой части выручки. Однако сумма не может быть меньше 6 млн руб.

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Елена Тюленева