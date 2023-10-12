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Коммерсантъ FM
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Прокуратуре понравилось ювелирное дело

Утверждено обвинительное заключение в отношении главы Darvol

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Спиридоновой, владелицы ювелирной компании Darvol. Ей инкриминируется мошенничество в отношении 19 клиентов, не получивших оплаченные товары на сумму 350 млн руб.

Владелица ювелирного бренда Darvol Дарья Спиридонова

Владелица ювелирного бренда Darvol Дарья Спиридонова

Фото: Пресс-служба Хамовнического районного суда

Владелица ювелирного бренда Darvol Дарья Спиридонова

Фото: Пресс-служба Хамовнического районного суда

Гендиректору и владелице ювелирной компании Darvol Дарье Спиридоновой в окончательной редакции предъявлено обвинение в совершении 19 преступлений, квалифицированных как мошенничество в крупном и особо крупном размерах (ст. 159 УК РФ).

Как следует из материалов дела, Дарья Спиридонова обманом получала у своих знакомых деньги на приобретение ювелирных изделий, но не выполнила взятые на себя обязательства и не вернула средства.

Свою вину обвиняемая не признает.

Как ранее сообщал «Ъ», расследование в отношении владелицы ювелирного бренда Darvol началось в начале 2023 года. Дело вело следственное управление УВД по Центральному округу Москвы.

В феврале Хамовнический суд отправил Дарью Спиридонову под домашний арест, и с тех пор мера пресечения не изменилась. На момент избрания меры пресечения гендиректора Darvol обвиняли в восьми эпизодах мошенничества, а ущерб по делу оценивался в 191 млн руб. (позже размер ущерба возрос).

Среди потерпевших фигурировала и известная модель Ясмина Муратович. Ей, как сообщалось в СМИ, Дарья Спиридонова в прошлом году якобы пообещала за 4 млн руб. доставить бриллиант весом в 3,23 карата. После подписания договора с компанией покупательница, по данным СМИ, внесла всю необходимую сумму наличными, однако камня якобы так и не дождалась. После этого модель и обратилась с заявлением в полицию. Примерно такой же сценарий и у других эпизодов этого уголовного дела.

Владислав Трифонов

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