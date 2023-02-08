По делу о мошенничестве сложилось ювелирное обвинение

Хамовнический суд отправил под домашний арест генерального директора ювелирной компании Darvol Дарью Спиридонову. Ее обвиняют в восьми эпизодах мошенничества: по версии следствия, бизнесвумен брала многомиллионные суммы, обещая взамен ювелирные украшения, но не выполняла своих обещаний. Ущерб по делу оценивается в 191 млн руб. Под домашним арестом госпожа Спиридонова пробудет минимум до 3 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелица ювелирного бренда Darvol Дарья Спиридонова

Фото: Пресс-служба Хамовнического районного суда Владелица ювелирного бренда Darvol Дарья Спиридонова

Фото: Пресс-служба Хамовнического районного суда

Хамовнический суд рассматривал ходатайство об аресте Дарьи Спиридоновой около двух часов. На домашнем аресте ювелира настаивало следственное управление УВД по Центральному округу Москвы, которое ведет расследование. Перед заседанием журналисты пытались задать задержанной вопросы, связанные с расследованием, однако женщина, увидев телекамеры, отвечать не стала и старалась поглубже спрятать лицо в воротник своей черной куртки. В свою очередь защита гендиректора Darvol выступила против удовлетворения ходатайства. Суд посчитал доводы следствия более весомыми и отправил госпожу Спиридонову под домашний арест до 3 апреля.

Выслушав судебное решение, 37-летняя обвиняемая уехала исполнять его на Мaybach.

В деле бизнесвумен насчитывается восемь эпизодов, а действия Дарьи Спиридоновой квалифицированы следствием как мошенничество в крупном и особо крупном размере (ч. 3 и ч 4 ст. 159 УК РФ). Как считает следствие, являясь гендиректором ювелирной компании, женщина «обманным путем» получала у своих знакомых деньги под «предлогом реализации ювелирных изделий». Однако взятые на себя обязательства не исполняла.

Согласно подсчетам следствия, ущерб по делу превысил 191 млн руб.

Среди потерпевших фигурирует и модель Ясмина Муратович. Ей, как сообщалось в СМИ, госпожа Спиридонова в прошлом году якобы пообещала за 4 млн руб. доставить бриллиант весом в 3,23 карата.

После подписания договора с компанией покупательница, по данным СМИ, внесла всю необходимую сумму наличными, однако камня якобы так и не дождалась. После этого модель и обратилась с заявлением в полицию. Примерно такой же сценарий и у других эпизодов этого уголовного дела.

Владислав Трифонов