Брат за сестру в ответе

Орджоникидзевский районный суд Уфы вчера в ходе закрытого судебного заседания арестовал 22-летнего уфимца. По версии следствия, 10 октября в квартире по улице Свободы он убил сводную 14-летнюю сестру, перед этим надругавшись над ней. Тело подростка обвиняемый спрятал в багажнике автомобиля матери, где она его обнаружила утром следующего дня. Сам он был задержан оперативниками МВД спустя несколько часов — его нашли на чердаке многоэтажки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Орджоникидзевский районный суд Уфы арестовал до 10 декабря 22-летнего уфимца, которому ранее районный следственный отдел СКР предъявил обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), изнасиловании несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131) и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

По данным следствия, с 9 на 10 октября обвиняемый надругался, а затем убил свою сводную сестру в квартире по улице Свободы. Во время совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения, пояснили в пресс-службе управления СКР по Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», он мог употреблять мефедрон.

«В настоящее время по уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются члены семьи и другие свидетели, исследуются жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему»,— отметили в ведомстве.

Ранее СМИ со ссылкой на соседей сообщали, что в ночь с 9 на 10 октября слышали крики. Собеседник «Ъ-Уфа», знакомый с материалами дела, утверждает, что преступление было совершено вечером 9 октября.

Ранее на допросе, часть которого была опубликована правоохранителями, обвиняемый сообщил следователю, что напал на сестру после того, как она вышла из ванной комнаты.

По словам собеседника «Ъ-Уфа», обвиняемый душил жертву полотенцем, «какими-то бинтами» и проводом, а затем спрятал тело в диван. После этого мужчина, используя телефон сестры, переписывался от ее лица с бабушкой.

Во время совершения преступления мать, с которой проживали дети, была на работе. Известно, что она — бухгалтер. Оба ребенка — от разных мужей. Женщина находится в разводе, сообщил собеседник «Ъ-Уфа».

Возвратившись домой, женщина не стала заходить в комнату дочери, полагая, что та спит. После того, как мать уснула, обвиняемый, полагает следствие, «переместил тело в багажник ее автомобиля и попытался уехать на нем». Однако, не придумав места для сокрытия тела сестры, он оставил машину во дворе, а сам скрылся.

Утром 10 октября мать, не обнаружив дочку дома, обратилась в полицию с сообщением о ее пропаже, но затем перезвонила — открыв автомобиль, она обнаружила ее тело в багажнике.

Мужчину обнаружили спустя несколько часов на чердаке многоэтажного дома по улице Ушакова. По словам собеседника, знакомого с ходом поиска, проверяя чердаки и подвалы в районе, один из оперативников заметил мужскую фигуру на крыше дома. По другой информации, которой располагает «Ъ-Уфа», при себе он имел мобильный телефон, благодаря которому могли установить его месторасположение.

Во время задержания мужчина не оказывал сопротивления. При нем была пластиковая бутылка с газировкой, которую он, видимо, купил перед тем как найти убежище на чердаке.

«Когда оперативники вывели его на улицу и стали задавать вопросы, он не мог ответить ничего вразумительного — только мямлил и ничего толком не помнил»,— сообщил источник «Ъ-Уфа» в правоохранительных органах.

Другой источник сообщил, что мотивом для совершения преступления стали «сексуальные потребности».

Собеседник добавил, что обвиняемый нигде не работал, по предварительной информации, он мог зарабатывать так называемым «закладчиком».

На учете у нарколога обвиняемый не состоял. Ранее судим не был. В армии не служил, так как наблюдался у психиатра.

Судя по фотографиям школьницы в «Вконтакте», она получала благодарности за учебу, увлекалась танцами. Страница ее брата в соцсети «заморожена».

Адвокат Альфред Уразбахтин, представлявший в суде интересы обвиняемого, от комментариев отказался, сославшись на подписку о неразглашении материалов дела.

Булат Баширов