Предпринимателю вменили транш

Как стало известно «Ъ-Юг», известного предпринимателя Вадима Варшавского будут судить за попытку хищения средств Россельхозбанка при строительстве завода «ДонБиоТех» в Волгодонске. По версии обвинения, предприниматель представил банку сфальсифицированные документы, чтобы получить кредитный транш на 10 млн руб. Кроме того, Вадима Варшавского обвиняют в злоупотреблении полномочиями при реализации волгодонского проекта. Таким образом, предприниматель может получить уже третий срок. Ранее он был осужден за неуплату налогов Ростовским электрометаллургическим заводом и хищение 2,8 млрд руб. у банка «Петрокоммерц», выданных на развитие «Златоустовского металлургического завода, совладельцем которого он являлся.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Варшавский на привычном месте

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Вадим Варшавский на привычном месте

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Ленинском районном суде Ростова начинается судебный процесс по обвинению предпринимателя Вадима Варшавского в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и покушении на мошенничество в сфере кредитования (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Об этом сообщается на сайте суда.

В 2014-2017 годах Вадим Варшавский был руководителем компании «ДонБиоТех», которая строила завод по глубокой переработке зерна в Волгодонске. С целью финансирования проекта компания добилась открытия кредитной линии в Россельхозбанке. Строительство велось поэтапно, деньги банком выделялись траншами для оплаты работ на каждом этапе. По условиям договора с кредитной организацией компания могла получить очередной транш только после документального подтверждения целевого использования денег, потраченных на предыдущем этапе.

По версии обвинения, Вадим Варшавский предоставил Россельхозбанку якобы сфальсифицированный отчет о выполненных работах, рассчитывая получить следующую порцию финансирования в сумме 10 млн руб.

В банке усомнились в подлинности сведений в отчете и отказали в выдаче денег. Тем не менее правоохранительные органы квалифицировали действия предпринимателя как неудавшееся мошенничество с умыслом на хищение средств кредитной организации.

Второй эпизод обвинения также связан с проектом строительства завода в Волгодонске. По версии обвинения, Вадим Варшавский, являясь руководителем компании «ДонБиоТех», злоупотребил полномочиями, заключая заведомо невыгодные для компании сделки, которые привели к ее банкротству.

Ленинский райсуд назначил предварительное слушание по делу на 26 октября. Как указано на сайте суда, защитником Вадима Варшавского является адвокат Елена Амелина. Получить ее комментарий не удалось.

Россельхозбанк, который был основным кредитором «ДонБиоТеха», пытается привлечь Вадима Варшавского к ответственности по долгам обанкротившейся компании. Банк заявил соответствующее требование к предпринимателю в арбитражный суд в рамках дела о банкротстве «ДонБиоТеха». В свою очередь, Вадим Варшавский заявил аналогичное требование к Россельхозбанку, который по его мнению, сам довел компанию до банкротства. Рассмотрение взаимных претензий сторон в арбитражном суде пока не завершено.

ООО «ДонБиоТех» было признано банкротом в 2021 году в связи с долгом более 14 млрд руб.

62-летний Вадим Варшавский известен как основатель металлургической ГК «Эстар» (включала в себя около полутора десятков предприятий, в том числе Ростовский электрометаллургический завод). В Ростовской области Вадиму Варшавскому также принадлежали свиноводческие комплексы «Русская свинина». В 2005-2011 годах Варшавский был депутатом Госдумы РФ от региона.

В 2019 году предприниматель был осужден на три с половиной года за неуплату налогов. По версии обвинения, являясь генеральным директором ООО «Ростовский электрометаллургический завод» (город Шахты Ростовской области), Варшавский дал главному бухгалтеру предприятия указание внести в налоговую декларацию за 2014 год заведомо ложные сведения, повлекшие занижение облагаемой базы по налогу на прибыль. В результате государство недополучило почти полмиллиарда рублей.

В сентябре 2021 года Вадим Варшавский получил новый срок

. Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил его к семи годам колонии общего режима за хищение в 2012 году у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. кредитных средств, выданных на развитие ОАО «Златоустовский металлургический завод», совладельцем которого он являлся.

Вадим Водолазов