Госдума попросит Генпрокуратуру проверить Урганта и Галкина на госизмену

Депутаты Госдумы на пленарном заседании сегодня, 12 октября, приняли протокольное поручение комитету по безопасности направить запрос в Генпрокуратуру о проверке восьми россиян на оказание помощи вооруженным силам Украины (госизмена, ст. 275 УК РФ). Об этом сообщил замглавы комитета по обороне Юрий Швыткин в Telegram-канале.

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В числе тех, кого просят проверить депутаты: артист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иностранным агентом), ведущий и артист Александр Гудков, историк моды Александр Васильев, артист Александр Ревва, ведущий Иван Ургант, блогер Руслан Усачев, бизнесмен Михаил Фридман, а также сын председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова Юрий Кудряшов. Последний попал в список по просьбе депутата Александра Хинштейна, сообщил он в своем Telegram-канале.

Согласно протокольному поручению, инициатива связана с тем, что в СМИ и соцсетях распространились материалы о возвращении указанных лиц в Россию. Они, как говорится в документе, ранее покинули страну и «позволяли себе» публичные заявления, направленные на дискредитацию российской армии и государства. «Вместе с тем какой-либо ответственности такие лица по возвращению в Российскую Федерацию не несут, оставаясь безнаказанными, что вызывает большое общественное возмущение»,— говорится в тексте.

В конце документа прилагается список публикаций СМИ, в которых, как сообщается, отражены «противоправные деяния» указанных россиян. Среди них — материалы РБК, Life.ru, Bloknot.ru, «Коммерсанта», телеканала «Царьград», Ruposters.ru, а также два видео с хостинга YouTube — одно из них недоступно и, как следует из документа, рассказывает о Михаиле Фридмане, а второе представляет собой Reels неизвестного пользователя, на котором Максим Галкин высказывается о действиях российского руководства.

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