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Коммерсантъ FM
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Перед судьей поставили миграционный вопрос

Прокуратура не согласна с решением закрыть уголовное дело в Тольятти

Генеральная прокуратура РФ оспорила в апелляционном порядке решение Центрального районного суда Тольятти о прекращении в связи с истечением сроков давности производства по делу о незаконной легализации свыше 7 тыс. иностранных граждан. Надзорное ведомство настаивает, что судья Ирина Онучина неправильно квалифицировала содеянное фигурантами. А депутат Госдумы Михаил Матвеев потребовал проведения в отношении судьи проверки и ее дисквалификации.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По материалам дела преступная группа, в которую входили уроженцы Таджикистана братья Мухамед и Наимджон Кабиловы, а также Фируза Шералиева, при помощи бывшего сотрудника паспортно-визовой службы Никиты Грабовского смогла легализовать с 2016 по 2020 год более 7 тыс. иностранцев. Выходцев из Средней Азии регистрировали в Тольятти, а также в близлежащих селах Ставропольского района, Жигулевске, Кинеле и Междуреченске. В отдел по вопросам миграции УМВД Тольятти направлялись заявления о постановке иностранцев на миграционный учет. При этом, по данным следствия, составлялись не соответствующие действительности трудовые договоры и договоры аренды жилья.

Силовики выяснили, что полный пакет документов на год обходился в 20 тыс. руб., а за сумму в три раза большую можно было получить вид на жительство.

Уголовное дело поступило в Центральный районный суд Тольятти 25 октября 2021 года. В августе 2023 года судья Ирина Онучина прекратила его в связи с истечением срока давности. Перед этим обвинение было переквалифицировано с п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой) на более мягкое — по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).

После обращения депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева ситуацией заинтересовались в Генпрокуратуре РФ. Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев ответил парламентарию, что ведомство приняло меры, а «вопрос о необходимости ужесточения ответственности за преступления, связанные с незаконной миграцией, уже поднимался Генпрокуратурой РФ». В ответе также сообщается, что в МВД России «направлено письмо с предложениями дополнить ст. 322.1 и 322.3 УК РФ новой ч. 2 с квалифицирующим признаком “совершение указанных деяний лицом, имеющим судимость за любое из данных преступлений, а равно за преступление, предусмотренное ст. 321.1 УК РФ”, в санкции которой предусмотреть наказание, позволяющее отнести это преступление к категории средней тяжести».

Пока шло разбирательство по уголовному делу, в 2022 году ИП Кабилов Н. И. был определен отделом развития потребительского рынка администрации Тольятти в качестве победителя аукциона на право организации ярмарки в Автозаводском районе города.

В сентябре текущего года Михаил Матвеев сообщил, что направил депутатский запрос председателю Верховного суда РФ и в квалификационную коллегию судей с просьбой проверить основания затягивания рассмотрения дела судьей Ириной Онучиной и установить, была ли там коррупционная составляющая, поставив вопрос о лишении ее статуса судьи. Помимо этого парламентарий обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить действия тольяттинских прокуроров.

Андрей Сазонов, Самара

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