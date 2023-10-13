Bad Boys Blue в клубе Jagger, «Импровизаторы» в A2 и «Принцесса цирка» в Музкомедии
Чем можно вдохновиться, кому подпеть и с чего посмеяться в Петербурге с 13 по 22 октября
«Ъ-СПб» предлагает читателям разнообразную программу мероприятий, которая поможет решить вопрос, куда пойти и чем заняться на выходных и на следующей неделе. В список попали и серьезные спектакли, и импровизационные концерты, и выступления популярных артистов. Предлагаем вам увлекательно провести время на одном или нескольких мероприятиях этого пятничного обзора.
Проект фотографа Александра Исакова на выставке «Генерируя искусство будущего»
Фото: IsakovAle ART Photographer
Проникнуться современным искусством поможет 13 октября выставка победителей конкурса для непрофессиональных и начинающих художников «Генерируя искусство будущего» в музее «Эрарта». На эти работы авторов вдохновили нейросети, поэтому посетители заметят в картинах необычные техники и объекты, которые будут дополнены цепкими образами и мировой культуры. Конкурс был проведен музеем и проектом «ВКонтакте с авторами».
Увлекающиеся итальянским языком петербуржцы могут опробовать свои навыки на встрече тематического разговорного клуба 13 октября в пространстве «Сообщество» в Новой Голландии в формате прогулки, которая начнется в 18:00. Участники смогут улучшить владение итальянским языком, перенять новую лексику, а также обзавестись новыми знакомыми по увлечению. На встречу рекомендуют приходить с уровнем не ниже A2.
Спектакль-концерт «Владимир Высоцкий. Известный и неизвестный»
Фото: Автономная Некоммерческая Организация Культуры “Премьера”
В субботу, 14 октября, в «Екатерининском собрании» на набережной канала Грибоедова, 88–90, состоится новый спектакль-концерт «Владимир Высоцкий. Известный и неизвестный», авторы которого обещают показать зрителям всю многогранность таланта этого человека. На сцене прозвучат и малоизвестные песни автора, и популярные композиции в новых оригинальных аранжировках. При этом Высоцкий зазвучит не только в гитарной, но и в оркестровой обработке.
В проекте участвуют молодые, но уже известные артисты Петербурга. Сценическое действие будет поддерживать световая и видеопартитура. Режиссер-постановщик — Алина Тихонова, музыкальный руководитель проекта — Дмитрий Васильев.
Для любителей изобразительных искусств 14 октября в частной галерее Bashmakov Gallery открывается собрание графики Марка Шагала. Выставка «Под единым небом» будет включать оригиналы графических работ живописца из коллекции Павла Башмакова, коллекционера полотен Сальвадора Дали, Марка Шагала и других европейских художников. Среди тех, что будут представлены на выставке, гравюры к «Мертвым душам», работы, посвященные библейским сюжетам, его жене и музе Белле Розенфельд и малой родине — Витебску. Выставка продлится до 18 февраля 2024 года.
Продолжить контакт с искусством в Петербурге предлагают с помощью фильмов на фестивале уральского кино «Ойка» в пространстве «Лекторий’порт» в пространстве «Севкабель Порт». Зрителям также продемонстрируют мультфильмы, которые созданы в стилистике культуры Урала.
В субботний вечер зрителям также предлагают предаться ностальгии на концерте группы Bad Boys Blue, который пройдет в клубе Jagger. Участник бойзбенда Кевин МакКой даст большой сольный концерт, на котором исполнит гремевшие в 1980-х и 1990-х треки. Увы, но того самого золотого состава из трех солистов уже не существует.
Зарядиться позитивом перед началом очередной рабочей недели помогут «Импровизаторы». Антон Шастун, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Арсений Попов будут развлекать фанатов в клубе A2. Зрители увидят неповторимое выступление артистов, ведь каждый концерт — это настоящая импровизация, в которой участники воплощают необычные ситуации и образы.
В рамках проекта «Экспериментальная сцена. Плюс» 16 октября театр-фестиваль «Балтийский дом» покажет спектакль «Шатуны» (перенос с 10 октября) в пространстве «91 комната». Режиссером постановки по роману Юрия Мамлеева выступил Роман Муромцев. Он высказался о произведении следующим образом: «“Шатуны” — больше, чем роман, больше, чем текст. Это сверхлитература. На первый взгляд, она может показаться несуразной, кособокой, провокативной и грубой, но за этим поверхностным впечатлением скрывается “отчаянная нежность” и самоирония».
Международный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка»
Фото: пресс-служба фестиваля
16 октября в Петербурге и Ленобласти начнется VII международный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка», посвященный 130-летию со дня смерти П. И. Чайковского и 320-летию Санкт-Петербурга. Как уточняют организаторы, фестиваль объединит различные виды искусства: концерты, оперные представления, выставки, образовательные встречи, показы фильмов и форумы. Мероприятия примут ведущие культурные площадки: Санкт-Петербургская филармония имени Д. Д. Шостаковича, Александринский театр, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, Большой и Малый залы Санкт-Петербургской академической филармонии, Государственный Эрмитаж, Дворец культуры им. Римского-Корсакова, МТС Live Холл, Шереметевский дворец. В рамках проекта также состоится художественный конкурс «Санкт-Петербург рисует Чайковского». Лучшие работы примут участие в выставке, посвященной творчеству Петра Ильича, которая пройдет в ноябре в Александро-Невской лавре.
Среди важных событий фестиваля: Международный форум «Аполло», открывающий его программу 16 октября в Театральном музее. Спикерами выступят известные представители российской культуры и бизнеса.
17 октября в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича состоится гала-концерт — открытие VII международного фестиваля «Чайковский. Перезагрузка». На сцене выступит Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением дирижера Дмитрия Юровского. Солист — Сергей Ролдугин (виолончель). Продлится фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» до 12 ноября. Его художественный руководитель — Ханс-Йоахим Фрай.
Сцена из оперы Жоржа Бизе «Кармен»
Фото: Михаил Вильчук
Для любителей классики Мариинский театр в понедельник, 16 октября, покажет оперу Жоржа Бизе «Кармен» на французском языке. Роль Кармен исполнит Екатерина Семенчук, Дона Хозе — Мигран Агаджанян, Микаэлы — Гелена Гаскарова, Эскамильо — Алексей Марков.
Органный концерт «Современники» дадут 17 октября в Лютеранской церкви святой Анны (Анненкирхе). Зрителям исполнят композиции Иоганна Себастьяна Баха, Георга Филиппа Телемана, Жозефа Бодена де Буамортье. Флейта будет в руках Марии Изотовой, а за орган сядет Александра Веткина. В Анненкирхе отметили, что подобные концерты — одна из традиций лютеранских церквей.
Сцена из оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка»
Фото: Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии
17 октября Театр музыкальной комедии приглашает на премьеру знаменитой оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». Одна из самых любимых и популярных оперетт венгерского композитора в России более известна под названием «Мистер Икс». В Петербурге она впервые будет представлена максимально близко к оригинальной авторской редакции. Это мелодраматическая история с подлогами, обманами, поединком характеров и счастливым финалом, в котором влюбленные соединяются, а зло остается «с носом». Либретто — Кирилл Шмаков, режиссер-постановщик — Ольга Субботина, музыкальный руководитель и дирижер — Андрей Алексеев.
В ролях: народный артист РФ, лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Виктор Кривонос, заслуженный артист РФ Андрей Матвеев, лауреат премии «Золотая маска» Иван Корытов, лауреаты международных конкурсов Дмитрий Петров, Олег Ромашин, Наталья Савченко, Анастасия Лошакова, Роман Вокуев и другие.
Петербургские будни также можно разбавить выступлением сборной Питера по импровизации в Stage StandUp Club 18 октября. Зрителей ожидает шоу без сценария и заранее заготовленных шуток. Все условия и задания комикам будут давать сами гости, поэтому у любого есть шанс повлиять на то, что произойдет на сцене.
На следующий день, 19 октября на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» дадут спектакль «Семья в подарок». Комедию поставили по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала». Постановкой занялся режиссер Юрий Цуркану. Главную роль Софьи Ивановной исполнит народная артистка России Татьяна Пилецкая. На сцене покажут историю, в которой девушка обрела любовь после того, как в их с матерью дом постучался молодой человек, который по ошибке перепутал адрес.
19 и 20 октября зрителей Музыкального театра им. Шаляпина ожидает премьера — мюзикл «Три товарища» композитора Евгения Загота по одноименному роману Эриха Марии Ремарка. Музыкальная история о «потерянном поколении» — юношах, выживших в Первой мировой войне, но не сумевших найти свое место в мирной жизни. Послевоенная Германия 1920-х годов, в которой жизнь главных героев — трех товарищей, Роберта, Ленца и Кестера,— наполнена страшными воспоминаниями, отвлечься от которых помогает только работа в автомастерской, гонки и выпивка. И вдруг в эту жизнь, практически лишенную смысла, влетает очаровательная девушка — Пат. Она наполняет Роберта желанием жить и дарит призрачную надежду на светлое будущее, заполняя все вокруг внезапно вспыхнувшим чувством. Режиссер-постановщик — Филипп Разенков, автор либретто — Михаил Бартенев. Показы состоятся на сцене Дворца искусств Ленинградской области (ДК Горького).
Санкт-Петербургская филармония имени Д. Д. Шостаковича
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
21 октября на сцене Большого зала Санкт-Петербургской академической филармонии прозвучит монументальная Вторая симфония Густава Малера в исполнении московского театра «Новая Опера» под управлением приглашенного дирижера Яна Латама-Кенига. Вторая симфония получила название «Воскресение» — по названию стихотворения Фридриха Клопштока, фрагменты которого композитор использовал в пятой части цикла.
Ян Латам-Кениг — офицер ордена Британской империи (за развитие связей в области музыки и культуры между Великобританией и Россией), лауреат национальной оперной премии «Онегин» и национальной театральной премии «Золотая маска». Дебютировав как оперный дирижер на сцене Венской государственной оперы, он впоследствии стал главным приглашенным дирижером театра, где поставил около ста опер. Солистки: Кристина Пономарева (сопрано), Валерия Пфистер (меццо-сопрано).
Также 21 октября в культурном пространстве «МТС Live Холл» состоится концерт под названием «80’s Pop & Classic». Это новый уникальный симфонический концерт, созданный продюсерами фантазийных симфонических шоу Depeche Mode the Symphonic Show и The Beatles Show с симфоническим оркестром». Как утверждают организаторы, в новой программе впервые в мире на одной сцене в одном концерте прозвучат самые лучшие и самые красивые хиты Depeche Mode, Duran Duran, A-ha, Alphaville и Pet Shop Boys в исполнении симфонического оркестра и вокалистов топ-российских мюзиклов. Солисты: Александр Постоленко, Кирилл Запорожский, Виктория Тихонова.
22 октября очередной матч в рамках Российской премьер-лиги проведет футбольный клуб «Зенит». Игра пройдет на «Газпром Арене», соперником петербуржцев в 12-м туре чемпионата России станут «Крылья Советов». Самарская команда является одним из открытий этого сезона и сейчас занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» пока расположился на третьем месте, но в случае победы сможет обогнать волжан в турнирной сетке.