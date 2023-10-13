Bad Boys Blue в клубе Jagger, «Импровизаторы» в A2 и «Принцесса цирка» в Музкомедии

«Ъ-СПб» предлагает читателям разнообразную программу мероприятий, которая поможет решить вопрос, куда пойти и чем заняться на выходных и на следующей неделе. В список попали и серьезные спектакли, и импровизационные концерты, и выступления популярных артистов. Предлагаем вам увлекательно провести время на одном или нескольких мероприятиях этого пятничного обзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект фотографа Александра Исакова на выставке «Генерируя искусство будущего»

Фото: IsakovAle ART Photographer Проект фотографа Александра Исакова на выставке «Генерируя искусство будущего»

Фото: IsakovAle ART Photographer

Проникнуться современным искусством поможет 13 октября выставка победителей конкурса для непрофессиональных и начинающих художников «Генерируя искусство будущего» в музее «Эрарта». На эти работы авторов вдохновили нейросети, поэтому посетители заметят в картинах необычные техники и объекты, которые будут дополнены цепкими образами и мировой культуры. Конкурс был проведен музеем и проектом «ВКонтакте с авторами».

Увлекающиеся итальянским языком петербуржцы могут опробовать свои навыки на встрече тематического разговорного клуба 13 октября в пространстве «Сообщество» в Новой Голландии в формате прогулки, которая начнется в 18:00. Участники смогут улучшить владение итальянским языком, перенять новую лексику, а также обзавестись новыми знакомыми по увлечению. На встречу рекомендуют приходить с уровнем не ниже A2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль-концерт «Владимир Высоцкий. Известный и неизвестный»

Фото: Автономная Некоммерческая Организация Культуры “Премьера” Спектакль-концерт «Владимир Высоцкий. Известный и неизвестный»

Фото: Автономная Некоммерческая Организация Культуры “Премьера”

В субботу, 14 октября, в «Екатерининском собрании» на набережной канала Грибоедова, 88–90, состоится новый спектакль-концерт «Владимир Высоцкий. Известный и неизвестный», авторы которого обещают показать зрителям всю многогранность таланта этого человека. На сцене прозвучат и малоизвестные песни автора, и популярные композиции в новых оригинальных аранжировках. При этом Высоцкий зазвучит не только в гитарной, но и в оркестровой обработке.

В проекте участвуют молодые, но уже известные артисты Петербурга. Сценическое действие будет поддерживать световая и видеопартитура. Режиссер-постановщик — Алина Тихонова, музыкальный руководитель проекта — Дмитрий Васильев.

Для любителей изобразительных искусств 14 октября в частной галерее Bashmakov Gallery открывается собрание графики Марка Шагала. Выставка «Под единым небом» будет включать оригиналы графических работ живописца из коллекции Павла Башмакова, коллекционера полотен Сальвадора Дали, Марка Шагала и других европейских художников. Среди тех, что будут представлены на выставке, гравюры к «Мертвым душам», работы, посвященные библейским сюжетам, его жене и музе Белле Розенфельд и малой родине — Витебску. Выставка продлится до 18 февраля 2024 года.

Продолжить контакт с искусством в Петербурге предлагают с помощью фильмов на фестивале уральского кино «Ойка» в пространстве «Лекторий’порт» в пространстве «Севкабель Порт». Зрителям также продемонстрируют мультфильмы, которые созданы в стилистике культуры Урала.

В субботний вечер зрителям также предлагают предаться ностальгии на концерте группы Bad Boys Blue, который пройдет в клубе Jagger. Участник бойзбенда Кевин МакКой даст большой сольный концерт, на котором исполнит гремевшие в 1980-х и 1990-х треки. Увы, но того самого золотого состава из трех солистов уже не существует.

Зарядиться позитивом перед началом очередной рабочей недели помогут «Импровизаторы». Антон Шастун, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Арсений Попов будут развлекать фанатов в клубе A2. Зрители увидят неповторимое выступление артистов, ведь каждый концерт — это настоящая импровизация, в которой участники воплощают необычные ситуации и образы.

В рамках проекта «Экспериментальная сцена. Плюс» 16 октября театр-фестиваль «Балтийский дом» покажет спектакль «Шатуны» (перенос с 10 октября) в пространстве «91 комната». Режиссером постановки по роману Юрия Мамлеева выступил Роман Муромцев. Он высказался о произведении следующим образом: «“Шатуны” — больше, чем роман, больше, чем текст. Это сверхлитература. На первый взгляд, она может показаться несуразной, кособокой, провокативной и грубой, но за этим поверхностным впечатлением скрывается “отчаянная нежность” и самоирония».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка»

Фото: пресс-служба фестиваля Международный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка»

Фото: пресс-служба фестиваля

16 октября в Петербурге и Ленобласти начнется VII международный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка», посвященный 130-летию со дня смерти П. И. Чайковского и 320-летию Санкт-Петербурга. Как уточняют организаторы, фестиваль объединит различные виды искусства: концерты, оперные представления, выставки, образовательные встречи, показы фильмов и форумы. Мероприятия примут ведущие культурные площадки: Санкт-Петербургская филармония имени Д. Д. Шостаковича, Александринский театр, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, Большой и Малый залы Санкт-Петербургской академической филармонии, Государственный Эрмитаж, Дворец культуры им. Римского-Корсакова, МТС Live Холл, Шереметевский дворец. В рамках проекта также состоится художественный конкурс «Санкт-Петербург рисует Чайковского». Лучшие работы примут участие в выставке, посвященной творчеству Петра Ильича, которая пройдет в ноябре в Александро-Невской лавре.

Среди важных событий фестиваля: Международный форум «Аполло», открывающий его программу 16 октября в Театральном музее. Спикерами выступят известные представители российской культуры и бизнеса.

17 октября в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича состоится гала-концерт — открытие VII международного фестиваля «Чайковский. Перезагрузка». На сцене выступит Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением дирижера Дмитрия Юровского. Солист — Сергей Ролдугин (виолончель). Продлится фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» до 12 ноября. Его художественный руководитель — Ханс-Йоахим Фрай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из оперы Жоржа Бизе «Кармен»

Фото: Михаил Вильчук Сцена из оперы Жоржа Бизе «Кармен»

Фото: Михаил Вильчук

Для любителей классики Мариинский театр в понедельник, 16 октября, покажет оперу Жоржа Бизе «Кармен» на французском языке. Роль Кармен исполнит Екатерина Семенчук, Дона Хозе — Мигран Агаджанян, Микаэлы — Гелена Гаскарова, Эскамильо — Алексей Марков.

Органный концерт «Современники» дадут 17 октября в Лютеранской церкви святой Анны (Анненкирхе). Зрителям исполнят композиции Иоганна Себастьяна Баха, Георга Филиппа Телемана, Жозефа Бодена де Буамортье. Флейта будет в руках Марии Изотовой, а за орган сядет Александра Веткина. В Анненкирхе отметили, что подобные концерты — одна из традиций лютеранских церквей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка»

Фото: Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Сцена из оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка»

Фото: Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии

17 октября Театр музыкальной комедии приглашает на премьеру знаменитой оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». Одна из самых любимых и популярных оперетт венгерского композитора в России более известна под названием «Мистер Икс». В Петербурге она впервые будет представлена максимально близко к оригинальной авторской редакции. Это мелодраматическая история с подлогами, обманами, поединком характеров и счастливым финалом, в котором влюбленные соединяются, а зло остается «с носом». Либретто — Кирилл Шмаков, режиссер-постановщик — Ольга Субботина, музыкальный руководитель и дирижер — Андрей Алексеев.

В ролях: народный артист РФ, лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Виктор Кривонос, заслуженный артист РФ Андрей Матвеев, лауреат премии «Золотая маска» Иван Корытов, лауреаты международных конкурсов Дмитрий Петров, Олег Ромашин, Наталья Савченко, Анастасия Лошакова, Роман Вокуев и другие.

Петербургские будни также можно разбавить выступлением сборной Питера по импровизации в Stage StandUp Club 18 октября. Зрителей ожидает шоу без сценария и заранее заготовленных шуток. Все условия и задания комикам будут давать сами гости, поэтому у любого есть шанс повлиять на то, что произойдет на сцене.

На следующий день, 19 октября на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» дадут спектакль «Семья в подарок». Комедию поставили по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала». Постановкой занялся режиссер Юрий Цуркану. Главную роль Софьи Ивановной исполнит народная артистка России Татьяна Пилецкая. На сцене покажут историю, в которой девушка обрела любовь после того, как в их с матерью дом постучался молодой человек, который по ошибке перепутал адрес.

19 и 20 октября зрителей Музыкального театра им. Шаляпина ожидает премьера — мюзикл «Три товарища» композитора Евгения Загота по одноименному роману Эриха Марии Ремарка. Музыкальная история о «потерянном поколении» — юношах, выживших в Первой мировой войне, но не сумевших найти свое место в мирной жизни. Послевоенная Германия 1920-х годов, в которой жизнь главных героев — трех товарищей, Роберта, Ленца и Кестера,— наполнена страшными воспоминаниями, отвлечься от которых помогает только работа в автомастерской, гонки и выпивка. И вдруг в эту жизнь, практически лишенную смысла, влетает очаровательная девушка — Пат. Она наполняет Роберта желанием жить и дарит призрачную надежду на светлое будущее, заполняя все вокруг внезапно вспыхнувшим чувством. Режиссер-постановщик — Филипп Разенков, автор либретто — Михаил Бартенев. Показы состоятся на сцене Дворца искусств Ленинградской области (ДК Горького).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкт-Петербургская филармония имени Д. Д. Шостаковича

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Санкт-Петербургская филармония имени Д. Д. Шостаковича

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

21 октября на сцене Большого зала Санкт-Петербургской академической филармонии прозвучит монументальная Вторая симфония Густава Малера в исполнении московского театра «Новая Опера» под управлением приглашенного дирижера Яна Латама-Кенига. Вторая симфония получила название «Воскресение» — по названию стихотворения Фридриха Клопштока, фрагменты которого композитор использовал в пятой части цикла.

Ян Латам-Кениг — офицер ордена Британской империи (за развитие связей в области музыки и культуры между Великобританией и Россией), лауреат национальной оперной премии «Онегин» и национальной театральной премии «Золотая маска». Дебютировав как оперный дирижер на сцене Венской государственной оперы, он впоследствии стал главным приглашенным дирижером театра, где поставил около ста опер. Солистки: Кристина Пономарева (сопрано), Валерия Пфистер (меццо-сопрано).

Также 21 октября в культурном пространстве «МТС Live Холл» состоится концерт под названием «80’s Pop & Classic». Это новый уникальный симфонический концерт, созданный продюсерами фантазийных симфонических шоу Depeche Mode the Symphonic Show и The Beatles Show с симфоническим оркестром». Как утверждают организаторы, в новой программе впервые в мире на одной сцене в одном концерте прозвучат самые лучшие и самые красивые хиты Depeche Mode, Duran Duran, A-ha, Alphaville и Pet Shop Boys в исполнении симфонического оркестра и вокалистов топ-российских мюзиклов. Солисты: Александр Постоленко, Кирилл Запорожский, Виктория Тихонова.

22 октября очередной матч в рамках Российской премьер-лиги проведет футбольный клуб «Зенит». Игра пройдет на «Газпром Арене», соперником петербуржцев в 12-м туре чемпионата России станут «Крылья Советов». Самарская команда является одним из открытий этого сезона и сейчас занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» пока расположился на третьем месте, но в случае победы сможет обогнать волжан в турнирной сетке.

Подготовили Татьяна Титаева, Андрей Цедрик, Дмитрий Крашенинников