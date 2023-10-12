«Группа Позитив» создает механизм кредитования в сфере информационной безопасности

ПАО «Группа Позитив» (MOEX: POSI; головная компания группы Positive Technologies) в сотрудничестве с рядом российских банков, в том числе со Сбербанком, Росбанком и Альфа-банком, прорабатывает механизм кредитования крупных проектов в сфере информационной безопасности. Об этом пресс-служба компании сообщила «Интерфаксу».

«Positive Technologies в кооперации с крупнейшими кредитно-финансовыми организациями прорабатывает концепт целевого льготного кредитования для компаний, нацеленных на построение крупных инфраструктурных проектов на технологиях Positive Technologies. Разрабатываемый продукт в перспективе поможет ускорить качественный рост защищенности отечественных компаний»,— сообщили в компании.

Как ранее уточнял замгендиректора Positive Technologies Максим Филиппов в рамках форума Positive Security Day 2023, речь идет о проектах стоимостью от 100 млн руб., которые будут нацелены на построение у заказчика результативной кибербезопасности.

«Был ряд проектов, где заказчик ориентировался на субсидии со стороны государства и в последний момент ему в этих субсидиях было отказано, а наработки по таким проектам были сделаны глобальные. Тогда подумали: а почему бы и нет — мы пришли в ряд банков со своим предложением, и их оно заинтересовало»,— рассказал на конференции в начале октября господин Филиппов.

В рамках своей инициативы Positive Technologies и премиум-партнеры компании, через которых станет доступна программа кредитования проектов, будут компенсировать за счет скидок платежи по кредитам, предоставленным на реализацию проекта. «Приоритет будет отдаваться проектам, которые предусматривают построение результативной кибербезопасности»,— уточнил господин Филиппов.

ПАО «Группа Позитив» является ведущим российским разработчиком программного обеспечения, предоставляющим решения в области информационной безопасности. Компания с 2020 года входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. Выручка «Группы Позитив» по МСФО за 2022 год составила 13,8 млрд руб., объем продаж — 14,5 млрд руб., чистая прибыль без учета капитализации расходов — 5 млрд руб.

Милена Костерева