В турсферу Крыма за девять лет инвестировали более 157 млрд рублей

Объем привлеченных с 2014 года инвестиций в туристическую сферу Крыма превысил 157 млрд руб. Об этом сообщил глава Госсовета РК Владимир Константинов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко

Стратегия развития туристического кластера республики до 2030 года предполагает увеличение турпотока на полуостров в 3,5 раза, рост номерного фонда средств размещения с 63,4 тыс. до 66 тыс. мест, увеличение числа обустроенных пляжей более чем в 1,5 раза.

«Принятые комплексные меры позволили в 2021 году впервые в истории увеличить число путешествий в Крым до 9,4 млн поездок в год. Доля прямых поступлений от туристской сферы в структуре налогов республики достигла 9,8%, а с учетом мультипликативного эффекта превысила 25%»,— говорится в сообщении.

Как ранее сообщил глава РК Сергей Аксенов, в период с января по август текущего года полуостров посетили 3,7 млн туристов, что на 28% меньше, чем годом ранее.

Анастасия Донскова

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