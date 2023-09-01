Поток туристов в Крым снизился на 28%

С начала года Крым посетили 3,7 млн туристов. Это на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Со следующей недели министерство курортов и туризма Крыма начнет принимать от объектов туриндустрии и смежных отраслей заявки на выплаты господдержки. Она составит четыре МРОТ на каждого сотрудника при выполнении условий по сохранению занятости. Для определения выплат за отчетный период взяли третий квартал, во время которого работает максимальное количество сотрудников.

Сергей Аксенов подчеркнул, что с Правительством РФ сейчас разрабатываются дополнительные меры поддержки и способы развития сферы туризма в осенне-зимний период.

Татьяна Ручкина

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