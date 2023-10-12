Путь собирателя

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о еврейских коллекционерах и лотах отборной тиражной графики, выставленных на продажу в рамках мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

На днях в Московском музее современного искусства в Ермолаевском переулке состоялся благотворительный вечер Российского еврейского конгресса. Посвящен он был поддержке академических программ по иудаике Центра «Сэфер». И, конечно, общей целевой помощи, которую РЕК оказывает больницам юга Израиля, как сказал на вечере исполняющий обязанности президента конгресса Михаил Бройтман.

Собственно, тематика вечера была связана с искусством, что вполне объяснимо в ММОМА. Была устроена продажа небольшой коллекции отборной тиражной графики из собрания Altmans Gallery.

Топ-лотом коллекции стал пастельно-карандашный этюд к портрету миссис Честер Дейл, нарисованный в 1940 году Фернаном Леже. Лот имел эстимейт «по запросу», то есть, сколько готов предложить покупатель. А вот гелиогравюра Сальвадора Дали оценивалась в $3,5 тыс. Литография Василия Кандинского получила эстимейт $4 тыс. Акватинта Пабло Пикассо — $7 тыс. Проходил вечер в формате паблик-тока, темой которого была заявлена «История еврейских коллекционеров». Вот, что сказал Михаил Бройтман:

«Это серьезный аспект жизни еврейства как, собственно, в прошлом, так и сейчас. То есть и коллекционирование, и аукционная деятельность, и интерес людей к собиранию каких-то предметов связанных с нашим наследием и историей — все это очень важно. Потому что только так можно сохранить и память, и историю как таковую».

Выступали ведущие силы отечественного собирательства, все сплошь мои старинные друзья. Михаил Каменский вспоминал о крупнейших коллекционерах Якове Рубинштейне (Москва) и Соломоне Шустере (Ленинград). Михаил Алшибая, гениальный кардиохирург, вспомнил, как начал собирать, как раз-таки придя лечить Рубинштейна. Любовь Агафонова вспомнила о «Салонах» Издебского, открывшего отечественных символистов, а Сергей Попов — о Бюро Добычиной-Фишман, явившей миру супрематистов. Сергей Устинов, основатель первого частного Музея истории евреев в России, рассказывал о своем пути собирателя.