Генсек НАТО: надеюсь на соразмерный ответ Израиля на действия «Хамаса»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал журналистам, что он ожидает соразмерную реакцию Израиля на атаки палестинского движения «Хамас». По его словам, это «важно», чтобы предотвратить гибель невинных мирных жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron. , Reuters Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron. , Reuters

«У Израиля есть право защищать себя. Он подвергся террористической атаке, много гражданских лиц были убиты. У Израиля есть право защищаться от такого рода террористических атак. Конечно, я рассчитываю, что, когда мы видим ответ Израиля, он будет пропорциональным, и важно, чтобы в этом продолжающемся конфликте сделать все возможное, чтобы избежать смертей невиновных гражданских лиц»,— заявил он на пресс-конференции по итогам первого заседания министров обороны альянса, которое было посвящено главным образом ситуации на Украине (цитата по Reuters).

Йенс Столтенберг сообщил, что ряд стран НАТО уже предоставил помощь Израилю, преимущественно — разведданными. Также он подчеркнул, помощь Израилю не скажется на объемах помощи Украине. «НАТО может отвечать на несколько вызовов одновременно, у стран НАТО есть возможности, чтобы ответить на ситуацию на Ближнем Востоке»,— подчеркнул генсек организации.

Война между Израилем и палестинским исламским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. В ответ армия Израиля начала боевые действия на территории сектора Газа. Вчера, 10 октября, Минобороны Израиля объявило о переходе к «полномасштабному наступлению». Представитель «Хамаса» пообещал убивать по пленному в ответ на удары по сектору Газа без предупреждения. По последним данным палестинского Минздрава, в ходе атак израильской армии погибли 1,1 тыс. человек, получили ранения более 5,3 тыс. человек. По словам посла Израиля в России Александра Бен Цви, число погибших на территории Израиля достигло 1,3 тыс. человек, раненых — более 3,7 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».