В Новосибирской области полностью закончилась вакцина от COVID-19

В Новосибирской области с завершением прививочной компании закончились все вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщили «Ъ-Сибирь» в минздраве региона. В 2023 году в область поступило 19,8 тыс. доз препарата «Гам-Ковид-Вак». Весь объем вакцины был распределен в государственные медицинские организации, осуществляющие вакцинацию взрослого населения. В 2022-2023 годах поставка вакцины осуществлялась за счет средств резервного фонда правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

Также в минздрав области рассказали, что профилактическая прививка от COVID-19 не входит в перечень профилактических прививок по эпидемическим показания. В связи с этим минстерство направило письмо главе местного Роспотребнадзора Александру Щербатову, в котором просит разъяснить буде ли проводиться прививочная кампания против коронавируса в 2024 году.

Согласно данным «Стопкоронавирус.рф», в регионе за прошедшую неделю было выявлено 125 случаев заболевания COVID-19 (неделей ранее 101 случай), еще 19 человека были госпитализированы, также зафиксирован один летальный случай.

В минздрав Республики Алтай «Ъ-Сибирь» сообщили, что прививочная компания подходит к завершению. В настоящее время в регионе нет дефицита вакцины. По ситуации в других регионах Сибири были направлены запросы, на момент публикации министерства не предоставили данные.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев