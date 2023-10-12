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Коммерсантъ FM
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«Транснефть» редомицилировала еще одну свою компанию с Каймановых островов в РФ

«Транснефть» (MOEX: TRNFP) провела редомициляцию еще одной своей компании — «КТК Инвестментс Компани» (CPC Investments Company) — с Каймановых островов в специальный административный район (САР) на острове Русский во Владивостоке. Согласно данным в ЕГРЮЛ, которые приводит «Интерфакс», регистрация была осуществлена 26 сентября в поселке Воевода.

В марте 2018 года «Транснефть» стала владельцем голосующих акций «КТК Инвестментс Компани» и «КТК Компани» (CPC Company), расположенных на Каймановых островах. 2 февраля 2023 года «КТК Компани», через которую «Транснефть» владеет долей в Каспийском трубопроводном консорциуме, была перерегистрирована в приморский САР на острове Русский.

«Транснефть» — оператор магистральных нефтепроводов России. Компания обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти и около 30% производимых нефтепродуктов. 100% голосующих обыкновенных акций ПАО «Транснефть» принадлежит государству в лице Росимущества. На Московской бирже (MOEX: MOEX) торгуются привилегированные акции. Эта бумага в абсолютном выражении является самой дорогой на фондовом рынке из числа ликвидных бумаг.

Милена Костерева

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